महाराष्ट्र में अब खाने का तेल खुले में नहीं बिकेगा, FDA ने लगा दिया बैन

उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे खुले में बिकने वाला खाद्य तेल न खरीदें. हमेशा सीलबंद पैक वाला तेल खरीदें और पैकेट पर लेबल, बैच नंबर, पैकेजिंग की तारीख और 'Best Before' डेट जरूर जांचें. पुराने, जंग लगे या दोबारा इस्तेमाल किए गए डिब्बों में बिक रहे तेल को खरीदने से बचें और खरीदारी की रसीद या टैक्स इनवॉइस जरूर लें. मल्टी-सोर्स्ड एडिबल वेजिटेबल ऑयल खरीदते समय उपभोक्ताओं को पैकेज पर AGMARK लोगो और उसमें मौजूद अलग-अलग तेलों के प्रतिशत की भी जांच करनी चाहिए. 'Super-Refined' या 'Double-Refined' जैसे बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए. इसके अलावा घर में तेल को बार-बार गर्म करके दोबारा इस्तेमाल करने से भी बचने की सलाह दी गई है.