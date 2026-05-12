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Hindi NewsबिजनेसOla, Uber और Rapido पर महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला; अवैध बाइक टैक्सी ऐप्स पर लगा प्रतिबंध

Ola, Uber और Rapido पर महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला; अवैध बाइक टैक्सी ऐप्स पर लगा प्रतिबंध

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने Ola, Uber और Rapido जैसी अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी ऐप्स को बंद कराने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं. संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 12, 2026, 08:24 PM IST
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Source : X/social media
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Bike Taxi Services Banned in Mumbai : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को Ola, Uber और Rapido जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी ऐप्स को बंद करने और इन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति नहीं है.

'आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा'

सरनाईक ने कहा कि कई अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी सेवाएं बिना जरूरी अनुमति के राज्य में संचालित हो रही हैं. मंत्री ने कहा कि ये ऐप्स वित्तीय लेनदेन करते हुए खुलेआम सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. इससे लाइसेंसधारी रिक्शा और टैक्सी चालकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. सरनाईक ने कहा कि ऐप आधारित बाइक सेवाएं सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करतीं, इससे आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है.

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उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं हैं. इनमें ड्राइवर सत्यापन, बीमा कवर, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल हैं. मंत्री ने 22 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा लिंक रोड इलाके में हुई एक दुर्घटना का भी उल्लेख किया. इसमें एक अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी से जुड़े हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी.

'अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी ऐप्स को तत्काल बंद किया जाना चाहिए'

सरनाईक ने कहा कि Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों से जुड़ी अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी ऐप्स को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और ऐप कंपनियों, ड्राइवरों तथा ऑपरेटरों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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