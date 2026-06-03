मुंबई की इस मशहूर बिल्डिंग के लिए आमने-सामने थी LIC और सरकार, जानिए आखिर किसने मारी बाजी

Maharashtra Govt Deal: सालों से चल रही बातचीत का दौर खत्‍म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन प्‍वाइंट पर स्थित बेहद मशहूर 'एयर इंडिया बिल्डिंग' (Air India Building) को आख‍िरकार खरीद ल‍िया. राज्य सरकार की तरफ से यह डील 'एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड' (AIAHL) के साथ 1,601 करोड़ रुपये में पूरी की गई. इस ऐत‍िहास‍िक फैसले से राज्य सरकार के अलग-अलग व‍िभागों के सामने लंबे समय से चली आ रही ऑफ‍िस स्‍पेस की क‍िल्‍लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी. सरकार की तैयारी अपने उन तमाम ऑफ‍िस को इस आलीशान इमारत में श‍िफ्ट करने की है, जो मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में भारी-भरकम किराया देकर चल रहे हैं.

लोक निर्माण विभाग (PWD) जल्द इस 23 मंजिला इमारत के रेनोवेशन और मेंटीनेंस का काम शुरू करेगा. इस इमारत को अगले एक साल के दौरान पूरी तरह इस्‍तेमाल लायक बनाया जा सकेगा. इस इमारत के मालिकाना हक के साथ ही महाराष्ट्र सरकार को राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय (Administrative Centre) यानी 'मंत्रालय' (Mantralaya) के नजदीक करीब 46,470 वर्ग मीटर का बड़ा ऑफिस स्पेस मिल जाएगा. गौरतलब है कि म‍िन‍िस्‍ट्री और उसकी एनेक्सी बिल्डिंग में प‍िछले कई साल से जगह की भारी कमी देखी जा रही थी.

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2012 में लगी आग से गंभीर हो गई समस्‍या

राज्‍य सरकार के सामने यह समस्या साल 2012 में 'मंत्रालय' परिसर में लगी भीषण आग के बाद और ज्यादा गंभीर हो गई थी. इसके बाद कई विभागों को वहां से बाहर शिफ्ट होना पड़ा था. उसके बाद से कई अहम सरकारी ऑफ‍िस मुंबई के दूर-दराज के इलाकों से संचालित हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ प्रशासनिक तालमेल में द‍िक्‍कत आ रही थी, बल्कि सरकार को हर महीने लाखों रुपये किराये के रूप में चुकाने पड़ रहे थे. अब इस डील के बाद सभी विभाग एक ही छत के नीचे आ सकेंगे.

एयर इंडिया ने द‍िल्‍ली श‍िफ्ट क‍िया हेड ऑफ‍िस

इमारत खरीदने का प्रोसेस काफी लंबा और दिलचस्प रहा. एयर इंडिया ने 2018 में अपना हेड ऑफ‍िस नई दिल्ली शिफ्ट करने के बाद, अपनी संपत्तियों को बेचने (एसेट मोनेटाइजेशन) के प्‍लान के तहत बिल्डिंग को बेचने का फैसला किया था. उस समय एयर इंडिया की तरफ से प्रॉपर्टी के लिए 2,000 करोड़ रुपये की ड‍िमांड की गई थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था. ब‍िल्‍ड‍िंग के लि‍ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) ने 1,375 करोड़ और एलआईसी (LIC) ने 1,200 करोड़ की बोलियां लगाई थीं.

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300 करोड़ रुपये के बकाये को माफ करने पर भी छूट

केंद्र सरकार ने 2024 में इस ब‍िल्‍ड‍िंग की बिक्री को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2025 में इस अधिग्रहण को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी. महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद राज्‍य ने इस डील को अमली जामा पहनाने के लिए बोली की रकम बढ़ाकर 1,601 करोड़ रुपये करने का फैसला किया. इसके साथ ही राज्य सरकार ने लीज पर दी गई जमीन से जुड़े बकाये और ब्याज के रूप में म‍िलने वाले 300 करोड़ रुपये के दावों को भी माफ करने पर सहमति जताई.

जब सरकार ने केंद्रीय मंत्री से क‍िया अनुरोध

इससे पहले 2022 में तत्‍कालीन ड‍िप्‍टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से म‍िलकर यह अनुरोध किया था कि इस इमारत की बिक्री में महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता दी जाए. अब एयर इंड‍िया और राज्‍य सरकार के बीच यह डील पूरी तरह संपन्‍न हो चुकी है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि साउथ मुंबई की प्राइम लोकेशन पर स्थित यह इमारत प्रशासनिक कामकाज के ल‍िए बेहतर बनाएगी.