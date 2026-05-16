Ola-Uber-Rapido पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बाइक टैक्सी ऑपरेशन पर बवाल; FIR दर्ज करने का आदेश

Maharashtra Government Action : महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ कथित अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी संचालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने 16 मई को साइबर क्राइम विभाग को निर्देश दिया है कि इन तीनों कंपनियों के संस्थापकों और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.

सरकार का कहना है कि इन कंपनियों द्वारा राज्य में बिना अनुमति के बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. ये नियमों के खिलाफ है. इसी वजह से साइबर क्राइम विभाग को कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

हालांकि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि ओला, उबर और रैपिडो की सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध या शटडाउन की खबरें गलत और भ्रामक हैं. सरकार ने साफ किया है कि ये प्लेटफॉर्म राज्य में अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं. लेकिन, केवल अनधिकृत बाइक टैक्सी संचालन पर कार्रवाई की जा रही है, यानी स्थिति ये है कि कंपनियों पर पूर्ण रोक नहीं लगी है, बल्कि नियमों के उल्लंघन वाले हिस्से पर ही सरकार का एक्शन जारी है.

अवैध टैक्सी संचालन के खिलाफ कार्रवाई शुरू

विभाग ने कहा कि परिवहन विभाग ने केवल अवैध बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने साइबर क्राइम विभाग को पत्र लिखकर ओला, उबर और रैपिडो के माध्यम से चल रही अनधिकृत बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने विभाग से इन कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को भी कहा है.

महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं पहले भी वैधता, लाइसेंसिंग और परिवहन नियमों के अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के कारण नियामकीय जांच के दायरे में रही हैं. ऐप-आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो दोपहिया टैक्सी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें भी राज्य में पहले नीति और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.