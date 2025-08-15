भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, फिर रुपए पर कब और कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Advertisement
trendingNow12882665
Hindi Newsबिजनेस

भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, फिर रुपए पर कब और कैसे छपी उनकी तस्वीर?

राजीव गांधी सरकार ने 500 रुपये के नोट को फिर से शुरू किया, और पहली बार एक नियमित नोट के अगले भाग पर गांधी का चित्र दिखाई दिया. फिर भी, वे हर नोट पर नहीं थे. यह 1996 में हुआ, जब RBI ने महात्मा गांधी की फोटो वाली नोटों की सीरीज शुरू की.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahatma-Gandhi-on-Indian-currency
Mahatma-Gandhi-on-Indian-currency

भारत में किसी भी दुकान में जाएं, एक सिकुड़ा हुआ नोट दें और आपको एक परिचित चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा. चश्मा पहने, शांत और तुरंत पहचानने योग्य, जी हां ये महात्मा गांधी की ही बात हम कर रहे हैं. जिनकी तस्वीर हमारी करेंसी पर छपी होती है और वे हमारे दैनिक लेन-देन में एक शांत स्थिरता बन गए हैं, जो हर दिन लाखों हाथों से चुपचाप गुजरते हैं. आपको बता दें कि महात्मा गांधी की फोटो भारतीय करेंसी पर पहुंचने की कहानी बिलकुल भी आसान नहीं थी. आजादी के बाद उत्साह में गांधी जी की फोटो नोट पर छापने से मना कर दिया गया था.

ऐसा नहीं है कि भारत की करेंसी में ही महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है. ऐसा हर देश में होता है. जैसे दुनिया के इन बड़े शहरों की बात करें तो अमेरिका में अमेरिकी करेंसी पर जॉर्ज वाशिंगटन, चीन की मुद्रा पर माओत्से तुंग की तस्वीर मिलती है पाकिस्तान की बात करें तो उनकी करेंसी पर भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी होती है. भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों चुनी गई. पहले तो इसे नकार दिया गया था लेकिन बाद में फिर गांधी की ही तस्वीर सिलेक्ट की गई. तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

आजादी के बाद भी RBI ने औपनिवेशिक नोट जारी रखे
14 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्रता मिली, लेकिन देश की नई मुद्रा अभी तक नहीं आई थी. कुछ समय के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किंग जॉर्ज VI की तस्वीर वाले औपनिवेशिक नोट जारी रखे. बंद कमरों में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि एक वास्तविक भारतीय बैंक नोट कैसा दिखना चाहिए? शुरुआती विचार सरल था: राजा के चित्र को राष्ट्रपिता के चित्र से बदल देना. गांधी की तस्वीर के साथ डिज़ाइन भी तैयार किए गए.

1949 में आए भारतीय विरासतों के चिन्ह वाले नोट
फिर एक आश्चर्यजनक मोड़ आया. RBI ने इसके बारे में बताया, 'अंतिम विश्लेषण' में एक गैर-व्यक्तिगत प्रतीक, सारनाथ के अशोक स्तंभ की ओर ध्यान गया. यह महसूस किया गया कि भारत की प्राचीन विरासत से लिया गया यह प्रतीक एक आधुनिक गणराज्य के विचार को बेहतर ढंग से व्यक्त करता है. इसलिए, 1949 में, नया एक रुपये का नोट अशोक स्तंभ के वॉटरमार्क के साथ जारी हुआ, और गांधी के चित्र को दरकिनार कर दिया गया.

बाघ, हिरण और मोर जैसी प्राकृतिक विरासत वाले नोट भी आए
अगले कुछ दशकों में, भारतीय नोट देश की पहचान और महत्वाकांक्षाओं के छोटे-छोटे प्रदर्शन बन गए. बाघ, हिरण और मोर ने प्राकृतिक विरासत का प्रतीक बनाया. कोणार्क चक्र, बृहदेश्वर मंदिर और हीराकुड बांध ने सांस्कृतिक गौरव और औद्योगिक प्रगति को दर्शाया. आर्यभट्ट उपग्रह ने विज्ञान और अंतरिक्ष में भविष्य की ओर इशारा किया. 1950 और 60 के दशक में मुद्रा किसी एक नेता के बारे में नहीं थी, यह पूरे राष्ट्र के बारे में थी.

1969 में नोटों पर आई गांधी की पहली उपस्थिति
साल 1969 में गांधी की जन्म शताब्दी तक उनका पहला आधिकारिक चित्र एक बैंकनोट पर दिखाई दिया. इस स्मारक डिज़ाइन में उन्हें बैठे हुए दिखाया गया, जिसमें पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम था, जो उनके सादगी और सेवा के जीवन की ओर एक कोमल संकेत था. यह नोट विशेष और अल्पकालिक था, जो अभी तक भारतीय मुद्रा का स्थायी हिस्सा नहीं बना था.

यह भी पढ़ेंः केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगी लॉटरी? सरकार ने बताया कब मिलेगा कोविड वाला डीए एरियर

1987 में आया नोटों पर महात्मा गांधी के छपने का असली मोड़
राजीव गांधी सरकार ने 500 रुपये के नोट को फिर से शुरू किया, और पहली बार एक नियमित नोट के अगले भाग पर गांधी का चित्र दिखाई दिया. फिर भी, वे हर नोट पर नहीं थे. यह 1996 में हुआ, जब RBI ने महात्मा गांधी की फोटो वाली नोटों की सीरीज शुरू की, जिसमें बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ पुनर्जनन नोट और पहली बार सभी मूल्यवर्गों पर गांधी का मुस्कुराता चेहरा था. 2016 में, 'नई सीरीज' ने गांधी को मजबूती से बनाए रखा, जबकि रंगों, आकारों और थीम्स को ताज़ा किया गया. 10 रुपये से 2,000 रुपये तक, अब महात्मा गांधी की तस्वीर रुपये से अभिन्न हो गई थी.

अन्य चेहरों को लेकर भी किए गए विचार
वर्षों में, इस स्थान को साझा करने की मांगें उठी हैं. कुछ ने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, या यहां तक कि धार्मिक व्यक्तित्व जैसे देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का सुझाव दिया. 2016 में, सरकार ने स्पष्ट किया कि एक उच्च-स्तरीय समिति ने निर्णय लिया कि 'मुद्रा नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है.' अन्य लोगों को अलग-अलग तरीकों से सम्मानित किया गया, उदाहरण के लिए, डॉ. बी. आर. अंबेडकर को 2022 में विशेष तौर पर 125 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के साथ स्मरण किया गया. दिल्ली की सत्ता पर काबिज तत्कालीन आम आदमी पार्टी के लक्ष्मी और गणेश को जोड़ने के प्रस्ताव ने बहस छेड़ दी, समर्थकों ने समृद्धि का हवाला दिया, जबकि आलोचकों ने मुद्रा डिज़ाइन को राजनीतिक या सांप्रदायिक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी.

सभी चर्चाओं के बाद तय हुआ महात्मा गांधी का नाम
सभी चर्चाओं के बावजूद, गांधी हमारे नोटों पर अडिग बने हुए हैं. जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, 'गांधी अपरिहार्य थे... हम उन्हें अपनी जोखिम पर नजरअंदाज कर सकते हैं.' रुपये पर उनकी उपस्थिति केवल सजावट नहीं है; यह उन मूल्यों की याद दिलाती है जिनका उन्होंने समर्थन किया सत्य, अहिंसा, और विविधता में एकता. हर बार जब हम काउंटर पर एक नोट देते हैं, हम केवल पैसे का लेन-देन नहीं करते. हम इतिहास का एक टुकड़ा सौंपते हैं, जिस पर गांधी का चेहरा लगभग नहीं था, लेकिन अब, शायद उचित रूप से, इसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी.

यह भी पढ़ेंः नौकरी प्राइवेट हो तो खाते में आएंगे ₹15000, क्या है PMVBRY योजना ?

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Mahatma GandhiRBI

Trending news

भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
;