Mahindra SUVs: 2.56 लाख की बचत, इतनी सस्ती हो गई बोलेरो, थार और Scorpio-N
Mahindra SUVs: 2.56 लाख की बचत, इतनी सस्ती हो गई बोलेरो, थार और Scorpio-N

नए GST स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल तक की कारों और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब 18% लगेगा. पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था. 1500 cc से ज्याद कैपिसिटी वाली गाड़ियों और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा.

Sep 20, 2025, 06:57 AM IST
Mahindra SUVs: अगर आपको को Mahindra की बोलेरो, थार, Scorpio-N, या XUV700 जैसी SUVs खरीदनी है तो ये समय आपके के लिए सबसे सही है.  महिंद्रा (Mahindra) ने अपनी पूरी  SUVs रेंज पर बड़ी कीमत कटौती का एलान कर दिया है. अब, महिंद्रा की गाड़ियां 2.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं. बता दें ये बदलाव GST सुधारों की वजह से हुआ है.  नए GST स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल तक की कारों और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब 18% लगेगा. पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था. 1500 cc से ज्याद कैपिसिटी वाली गाड़ियों और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा.

यही भी पढ़ें : SUV prices drop: सस्ती हुई क्रेटा, हैरियर और फॉर्च्यूनर, ₹3.49 लाख तक की गिरावट

 

GST कटौती के तुरंत बाद महिंद्रा ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए 6 सितंबर से ही अपने डीलरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई कीमतें अपडेट कर दी हैं, सरकार के इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को टैक्स में हुई बचत का लाभ पहुंचाना है, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

 कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा है कि ये कदम ग्राहकों को बेहतर मूल्य देने के लिए उठाया गया है.

SUVs पर कितना फायदा?

बोलेरो/नियो: 1.27 लाख रुपये तक की छूट
XUV3XO पेट्रोल: 1.40 लाख रुपये की छूट; डीजल: 1.56 लाख रुपये की छूट
थार 2WD: 1.35 लाख रुपये की छूट
थार 4WD: 1.01 लाख रुपये की छूट
स्कॉर्पियो क्लासिक: 1.01 लाख रुपये की छूट
स्कॉर्पियो-एन: 1.45 लाख रुपये की छूट
थार रॉक्स: 1.33 लाख रुपये की छूट
XUV 700: 1.43 लाख रुपये की छूट

GST में बड़े सुधारों की घोषणा

सरकार ने हाल ही में GST में बड़े सुधारों की घोषणा की थी. GST रिफार्म के बाद के बाद टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन मैन्युफैक्चरर ने अपने वाहनों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है.

