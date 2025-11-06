महिंद्रा एंड महिंद्रा का बड़ा कदम, RBL बैंक से किया एग्जिट, ₹678 करोड़ में बेची पूरी हिस्सेदारी

Mahindra and Mahindra : ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने RBL बैंक में अपनी पूरी 3.53% हिस्सेदारी बेच दी है. कंपनी ने ये हिस्सेदारी 678 करोड़ रुपये में बेची, जिससे उसे 62.5% का फायदा हुआ. ये जानकारी कंपनी ने गुरुवार, 6 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी.

बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी विदेशी निवेश डील!

कंपनी ने 2023 में 417 करोड़ रुपये में ये हिस्सेदारी एक ट्रेजरी निवेश (treasury investment) के रूप में खरीदी थी. 26 जुलाई 2023 को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस निवेश की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी थी और कहा था कि आगे कीमत, रेगुलेटर स्वीकृतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है. महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये बिक्री ऐसे समय में हुई है जब आरबीएल बैंक ने हाल ही में एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) द्वारा बैंक में मेजोरिटी हिस्सेदारी अधिग्रहण की योजना की घोषणा की है. ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी विदेशी निवेश डील मानी जा रही है.

62.5% का फायदा

कंपनी के बयान में कहा गया, 'हमारे 26 जुलाई 2023 के पत्र के संदर्भ में कंपनी ने 417 करोड़ रुपये की लागत पर RBL बैंक में 3.53% हिस्सेदारी एक ट्रेजरी निवेश के रूप में अधिग्रहित की थी. अब कंपनी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी 678 करोड़ रुपये में बेच दी है, जिससे 62.5% का फायदा हुआ है.'

इस घोषणा के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी देखी गई. सुबह 10:12 बजे कंपनी का शेयर 1.44% बढ़कर ₹3,633 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था. शेयर ने दिन की शुरुआत ₹3,603.45 पर की थी.