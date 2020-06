आखिर कौन लगाएगा भारतीय अर्थव्यस्था की नैया पार, आनंद महिंद्रा ने दिया खुद ही जवाब

नई दिल्लीः महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले उद्योगपति माने जाते हैं. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की नैया कौन पार लगाने वाला है, इसके बारे में उन्होंने अपनी राय जाहिर की है.

ये लगाएंगे नैया पार

आनंद महिंद्रा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि हम फिर से पुरातन की ओर जाने वाले है. अब किसान ही देश की गिरती अर्थव्यवस्था की नैया को पार लगाएंगे. आनंद महिंद्रा ने कंपनी के द्वारा मई 2020 में ट्रैक्टर की बिक्री का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि ये काम अब किसानों के हाथ है. किसान ऑटो सेक्टर को भी मजबूती प्रदान करने वाले हैं.

आनंद महिंद्रा ने रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया “Economic recovery will be led by our farmers...’Back to basics’...”. आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब देश लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहा है. महिंद्रा सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 30 मई को कहा था कि चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों को खोलने का वक्त आ गया है, ऐसे में सरकार अब अनलॉक1.0 की घोषणा कर दें.

महिंद्रा ने कहा था कि लॉकडाउन का मतलब होता है कि कम समय के लिए गतिविधियों को बंद किया जाए. अब इससे हमें निकलना होगा और अनलॉक करना होगा.

A lockdown, by definition needs to have a defined tenure and perhaps the word itself needs to have a limited shelf life. Maybe we now need to move away from the term and find an alternate for the way forward..”Unlock 1.0??”

