Mahindra and Mahindra Group: काफी समय से कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में मह‍िंद्रा ग्रुप के ऑटो और ट्रैक्‍टर ब‍िजनेस को अलग-अलग करने का दावा क‍िया जा रहा है. इन र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि कंपनी दोनों ब‍िजनेस को अलग-अलग करने का प्‍लान कर रही है. मीड‍िया र‍िपोर्ट में इस तरह की खबरें आने का असर कंपनी के शेयर पर भी देखा गया. लेक‍िन अब महिंद्रा ग्रुप की तरफ से इसको लेकर पूरी सच्‍चाई बता दी गई है.

ब‍िजनेस अलग-अलग करने का कोई प्‍लान नहीं

ग्रुप की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि कंपनी का ऑटो और ट्रैक्टर ब‍िजनेस को अलग-अलग करने का क‍िसी तरह का प्‍लान नहीं है. इस तरह की अटकलों को मह‍िंद्रा ग्रुप की तरफ से खार‍िज कर द‍िया गया है. कंपनी की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि हमारी ऑटो और ट्रैक्टर से जुड़े कारोबार को अलग करने का क‍िसी तरह का प्‍लान नहीं है. हमारी तरफ से पहले भी यह साफ क‍िया जा चुका है. हमारा मानना है क‍ि इन दोनों को एक साथ रखना हमारे ल‍िये ज्‍यादा फायदेमंद है.

संभावना और असर पर भी स्‍टडी करने का दावा

मीड‍िया में आई खबरों में दावा क‍िया गया था क‍ि महिंद्रा ग्रुप अपने ट्रैक्टर, पैसेंजर व्‍हीकल (EV समेत) और ट्रक को अलग-अलग कंपनियों में बांटने का व‍िचार कर रहा है. खबरों में यह भी कहा गया क‍ि कंपनी ने इसकी संभावना और असर पर स्‍टडी शुरू कर दी है. अभी ये कारोबार महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के तहत एक डिवीजन के रूप में काम करता है. प‍िछले पांच साल के दौरान ऑटोमेट‍िव सेक्‍टर ने अच्‍छा प्रदर्शन क‍िया है.

आंकड़ों के मुताब‍िक फाइनेंश‍ियल ईयर 2021 से 2025 तक ऑटोमोटिव सेगमेंट की आमदनी में हिस्सेदारी 35% से बढ़कर 57% हो गई. एसयूवी की बिक्री 2021 में 1.9 लाख यूनिट से बढ़कर 2025 में 5.5 लाख यूनिट तक चली गई है. इसके अलावा कुल ऑटो बिक्री और ट्रैक्टर बिक्री में भी इजाफा देखा गया है. इससे पहले भी कई बार महिंद्रा के दोनों ब‍िजनेस के अलग-अलग होने और बंटवारे को लेकर खबरें आ चुकी हैं.