Mainboard IPO 2026: भारत-ईयू एफटीए के बाद स्टॉक मार्केट में उछाल, नए साल में अब तक लिस्ट हुई कंपनियों के शेयरों के क्या हैं हाल

Mainboard IPO 2026: भारत-ईयू एफटीए के बाद स्टॉक मार्केट में उछाल, नए साल में अब तक लिस्ट हुई कंपनियों के शेयरों के क्या हैं हाल

Share Market: बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए. मार्केट के दोनों इंडेक्स यानी कि Sensex और Nifty50 में तेजी दिखी. 28 जनवरी को बाजार बंद के दौरान Sensex में 487.20 अंकों की बढ़त दिखी और यह हरे निशान में 0.60 फीसदी के उछाल के साथ 82,344.68 पर कारोबार करते हुए दिखा. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:54 PM IST
Mainboard IPO 2026: भारत-ईयू एफटीए के बाद स्टॉक मार्केट में उछाल, नए साल में अब तक लिस्ट हुई कंपनियों के शेयरों के क्या हैं हाल

Share Market Update, India EU FTA: मंगलवार 27 जनवरी को भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ. इसे दुनिया के सामने Mothers of all deals के नाम से जाना गया. इस ऐतिहासिक समझौते के बाद ट्रंप टैरिफ समेत ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में लाल निशान में कारोबार करते दिखे भारतीय शेयर बाजार में जान आ गई और यह उछाल के साथ हरे निशान में दिखे. मंगलवार ही नहीं आज बुधवार को भी मार्केट हरे निशान में ही बंद हुआ. वहीं, इस नए साल में अब तक 3 मेनबोर्ड के आईपीओ आ चुके हैं और इन कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर भी हो चुकी है. अब आइए जानते हैं कि बाजार का ताजा हाल क्या है और इसके साथ ही जानेंगे कि इन तीन कंपनियों के शेयरों की स्थिति अभी क्या है.

हरे निशान में बंद हुए शेयर बाजार
बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए. मार्केट के दोनों इंडेक्स यानी कि Sensex और Nifty50 में तेजी दिखी. 28 जनवरी को बाजार बंद के दौरान Sensex में 487.20 अंकों की बढ़त दिखी और यह हरे निशान में 0.60 फीसदी के उछाल के साथ 82,344.68 पर कारोबार करते हुए दिखा. वहीं, निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें भी तेजी दिखी. यह बाजार बंद के समय 167.35 अंकों के उछाल (0.66 फीसदी) के साथ हरे निशान में 25,342.75 पर कारोबार करते हुए दिखा.    

Shadowfax Technologies Share price का अपडेट
28 जनवरी यानी आज बुधवार को ही Shadowfax Technologies के शेयरों की लिस्टिंग हुई. इसकी लिस्टिंग कमोजर रही और यह एनएसई पर 112.60 प्रति शेयर लिस्ट हुआ. वहीं, लिस्टिंग के बाद मार्केट बंद के समय Shadowfax Technologies Share में तीन फीसदी की गिरावट दिखी. यह शेयर स्टॉक एक्सचेंज BSE पर लाल निशान में 109.90 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए दिखे. BSE पर इसका आज का हाई 119.55 रुपये और लो 109 रुपये रहा. Shadowfax Technologies IPO 20 जनवरी से 22 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. इसके जरिए कंपनी की कुल 1907.27 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग थी.  

Amagi Media Labs Share में उछाल
स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर Amagi Media Labs Share की लिस्टिंग 21 जनवरी को हुई थी. इसका आईपीओ 13 जनवरी से 16 जनवरी तक खुला था. कंपनी की इस आईपीओ के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग की थी. 28 जनवरी को Amagi Media Labs Share में 1.93 फीसदी की तेजी दिखी. ये शेयर BSE पर हरे निशान में 367.45 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखे हैं. इसका अब तक का हाई 392 रुपये और लो 317 रुपये रहा है. कंपनी का अभी का मार्केट कैप 7,949.37 करोड़ रुपये का है. 

Bharat Coking Coal Share में गिरावट
सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहायक Bharat Coking Coal के शेयरों की लिस्टिंग 19 जनवरी 2026 को हुई थी. इसका आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक खुला था. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1068.78 करोड़ रुपये जुटा रही थी. 28 जनवरी को Bharat Coking Coal Share में 1.19 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. ये शेयर लाल निशान में 37.21 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए दिखे. इसका अभी तक का हाई 45.21 रुपये और लो 35.06 रुपये रहा है. कंपनी का मार्केट कैप अभी 17,328.70 करोड़ रुपये है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

