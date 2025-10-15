Google Average Package in Newyork: देश और व‍िदेश के बड़े शहरों में लोगों की कमाई भले ही ज्‍यादा है. लेक‍िन यहां के खर्च भी उसी लेवल के हैं. प‍िछले द‍िनों एक पोस्‍ट वायरल हुई थी, ज‍िसमें बताया गया था क‍ि 70 लाख रुपये सालाना की सैलरी वाला शख्‍स भी गुरुग्राम में कुछ खास बचत नहीं कर पा रहा. इस पोस्‍ट पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट क‍िये थे. अब ऐसी ही एक वीड‍ियो वायरल हो रही है, ज‍िसमें बताया गया है क‍ि गूगल में 1.6 करोड़ की सैलरी पाने वाले के हर महीने के खर्च उसकी जेब पर क‍िस तरह भारी है. भारतीय मूल की मैत्री ने बताया क‍ि 1.6 करोड़ के पैकेज के बावजूद उसका खर्च अंगुल‍ियों पर है.

सोशल मीड‍िया पर वायरल हुआ वीड‍ियो

अगर कोई आपसे कहे क‍ि आपको 1.6 करोड़ रुपये सालाना का पैकेज म‍िलेगा, ऐसे में शायद आपके मन में भी सबसे पहले जल्‍दी से मालदार बनने का व‍िचार आएगा. गूगल में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैत्री मंगल का एक वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपने हर महीने के भारी-भरकम खर्चों के बारे में बताया है. इस वीड‍ियो में हुई बातचीत को सुनकर यह आसानी से समझा जा सकता है क‍ि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में भारी-भरकम सैलरी पाने के बावजूद भी ज‍िंदगी आसान नहीं है.

कितनी है गूगल में औसत सैलरी?

वीडियो बनाने वाले लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने मैत्री मंगल से पूछा क‍ि गूगल में औसत सैलरी कितनी होती है. मैत्री ने इसके जवाब में बताया क‍ि अलग-अलग रोल के लिए यह एवरेज सैलरी करीब 1.6 करोड़ रुपये सालाना होती है. हैरान करने वाला रहा मैत्री की तरफ से बताया गया न्यूयॉर्क शहर में हर महीने होने वाला खर्च. न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है. मैत्री की तरफ से बताया गया क‍ि उनका हर महीने का खर्च करीब 5,000 डॉलर (करीब 4.2 लाख रुपये) है. इसमें से सिर्फ किराये पर ही 3,000 डॉलर (करीब 2.5 लाख रुपये) खर्च हो जाते हैं.

खाने-पीने, किराने के सामान और एंटरटेनमेंट पर उनके 1,000 से 2,000 यूएस डॉलर (करीब 85,684 से 1,71,368 रुपये) खर्च हो जाते हैं. आने-जाने में उनका हर महीने का खर्च 100 से 200 यूएस डॉलर (करीब 8,568 से 17,136 रुपये) लग जाते हैं. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट करके कहा क‍ि इतनी मोटी सैलरी के साथ ही न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में खर्च बहुत ज्‍यादा है. मैत्री मंगल इंस्टाग्राम पर टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो भी डालती हैं, उनके 1.73 लाख फॉलोअर्स हैं.