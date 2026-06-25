IndiGo and Air India News in Ahmedabad: गुजरात में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बुधवार देर शाम चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमान टैक्सीवे पर आमने-सामने आ गए. हालांकि दोनों विमान सुरक्षित दूरी पर रुक गए, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई. घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस-प्रशासन और डीजीसीए इस घटना की जांच कर रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देर शाम करीब 8 बजे हुई. उस वक्त एयर इंडिया का A320 Neo मॉडल का प्लेन VT-TQV मुंबई से अहमदाबाद आ रहा था. उस वक्त प्लेन में 164 यात्री सवार थे. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यह विमान अपनी बे (पार्किंग स्पॉट) की ओर जा रहा था. उसी समय इंडिगो का एक विमान टेक-ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ने की तैयारी कर रहा था. इसके चलते दोनों विमान अचानक टैक्सीवे पर एक-दूसरे के सामने आ गए.
टैक्सी वे पर एक-दूसरे को देखते ही दोनों विमानों के पायलटों के होश उड़ गए. उन्होंने सतर्कता बरतते हुए तेजी के साथ ब्रेक लगाए, जिससे दोनों विमान सुरक्षित दूरी पर रुक गए. बाद में 8:18 बजे एयर इंडिया के विमान को टो करके हटाया गया. वहीं इंडिगो की फ्लाइट को भी लगभग 20 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा.
इंडिगो ने बाद में बयान जारी कर घटना की जानकारी दी. बयान में उसने बताया कि बुधवार देर शाम अहमदाबाद-मुंबई रूट पर फ्लाइट 6E 5160 टेक-ऑफ के लिए टैक्सी आउट कर रही थी. उसी दौरान दूसरी एयरलाइन के विमान ने गलत मोड़ लेकर उनके विमान के रास्ते में आ गया.
कंपनी ने बताया कि दोनों विमान एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रुक गए. इसके तुरंत बाद स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित अथॉरिटीज को सूचित किया गया. दूसरे विमान को बाद में टो करके हटाया गया और इंडिगो की फ्लाइट सुरक्षित रूप से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई.
एयर इंडिया ने भी घटना की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया कि फ्लाइट AI2493 मुंबई से अहमदाबाद आ रही थी. उस दौरान लैंडिंग के बाद टैक्सी करते समय प्लेन ने अनजाने में गलत मोड़ ले लिया. एयरलाइन ने जोर देकर कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ. विमान को बाद में पार्किंग बे तक टो किया गया. DGCA पूरी घटना की जांच कर रहा है.