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अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, आमने-सामने आ गए एयर इंडिया और इंडिगो के विमान; अटकी सैकड़ों यात्रियों की सांसें

IndiGo and Air India News: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुधवार रात बड़ा हादसा टल गया. यह घटना तब हुई, जब एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आमने-सामने आ गए. इसकी वजह से सैकड़ों यात्रियों की सांसें अटक गईं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 02:46 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:48 AM IST
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, आमने-सामने आ गए एयर इंडिया और इंडिगो के विमान; अटकी सैकड़ों यात्रियों की सांसें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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