रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देर शाम करीब 8 बजे हुई. उस वक्त एयर इंडिया का A320 Neo मॉडल का प्लेन VT-TQV मुंबई से अहमदाबाद आ रहा था. उस वक्त प्लेन में 164 यात्री सवार थे. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यह विमान अपनी बे (पार्किंग स्पॉट) की ओर जा रहा था. उसी समय इंडिगो का एक विमान टेक-ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ने की तैयारी कर रहा था. इसके चलते दोनों विमान अचानक टैक्सीवे पर एक-दूसरे के सामने आ गए.