/रेलवे का बड़ा कदम, 145 KM की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत पार्सल ट्रेन, कोटा मंडल में ट्रायल शुरू

Vande Bharat Parcel Train: रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं को ध्‍यान में रखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. प‍िछले कुछ सालों में रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सहूल‍ियत के लि‍ए वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express) की शुरुआत की गई थी. इस ट्रेन के शुरू होने से यात्र‍ियों के समय की काफी बचत होती है. अब भारतीय रेलवे ने पहली 16 ड‍िब्‍बों वाली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक (Vande Bharat Cargo / Parcel Train) तैयार की है. यह 145 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और इसका ट्रायल हाल ही में कोटा रेल मंडल में शुरू हुआ है.