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रेलवे का बड़ा कदम, 145 KM की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत पार्सल ट्रेन, कोटा मंडल में ट्रायल शुरू

Vande Bharat Cargo: वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन के बाद अब वंदे भारत कार्गो की शुरुआत रेलवे की तरफ से की जा रही है. 16 ड‍िब्‍बों वाली इस कार्गो ट्रेन का 145 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर ट्रायल क‍िया जाना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 29, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:02 PM IST
रेलवे का बड़ा कदम, 145 KM की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत पार्सल ट्रेन, कोटा मंडल में ट्रायल शुरू
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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