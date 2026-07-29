/रेलवे का बड़ा कदम, 145 KM की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत पार्सल ट्रेन, कोटा मंडल में ट्रायल शुरू

Vande Bharat Parcel Train: रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले कुछ सालों में रेलवे की तरफ से यात्रियों की सहूलियत के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express) की शुरुआत की गई थी. इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों के समय की काफी बचत होती है. अब भारतीय रेलवे ने पहली 16 डिब्बों वाली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक (Vande Bharat Cargo / Parcel Train) तैयार की है. यह 145 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और इसका ट्रायल हाल ही में कोटा रेल मंडल में शुरू हुआ है.
यह नई वंदे भारत पार्सल ट्रेन 145 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ने में पूरी तरह सक्षम है. इस सुपरफास्ट कार्गो ट्रेन के आने से अब देश में माल की आवाजाही न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि बेहद कम समय में सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जा सकेगा. रेलवे का यह कदम ई-कॉमर्स और बड़े कारोबारियों के माल परिवहन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है. दिल्ली- मुंबई रेलवे रूट पर स्थित कोटा रेल मंडल का रेलवे ट्रैक इंडियन रेलवे में बेहतर माना जाता है.
पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक का नागदा-कोटा सवाईमाधोपुर सेक्शन पर ट्रायल होगा. ट्रेन का 16 डिब्बों का रैक कोटा पहुंच गया है. पहली वंदे भारत पार्सल ट्रेन का परीक्षण (ट्रायल) कोटा रेल मंडल में आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है. 16 डिब्बों का यह पूरा रैक कोटा पहुंच चुका है और नागदा-कोटा-सवाई माधोपुर सेक्शन पर इसका ट्रायल बुधवार से शुरू हो गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह ट्रायल प्रक्रिया करीब एक महीने तक लगातार चलेगी. इस दौरान ट्रेन को अधिकतम 145 से 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ाकर इसके संतुलन और सुरक्षा मानकों को परखा जाएगा.
दिल्ली-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित कोटा रेल मंडल का रेलवे ट्रैक पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे बेहतरीन माना जाता है. इस ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां घुमावदार मोड़ बहुत कम हैं, जिससे लोको पायलट और निरीक्षण दल को हाई-स्पीड ट्रेन चलाने में कोई बाधा नहीं आती. इससे पहले भी इस रूट पर वंदे भारत चेयरकार, वंदे भारत स्लीपर, डबल डेकर और एलएचबी एसी कोच का सफल ट्रायल हो चुका है.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Senior DCM) सौरभ जैन ने बताया कि शुरुआत में कोटा-नागदा सेक्शन में भवानीमंडी और महिदपुर की तरफ ट्रायल किया जा रहा है. इसके बाद सवाई माधोपुर सेक्शन पर भी इसे चलाया जाएगा. शुरुआती खाली रन के बाद सुपरफास्ट पार्सल रैक में पूरी क्षमता के साथ माल लादकर (लोड टेस्टिंग) भी परीक्षण किया जाएगा, ताकि भारी वजन के साथ इसकी गति और ब्रेक सिस्टम को जांचा जा सके.