What is Pink Tax: पाकिस्तान सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट (Hygiene Products) पर लगने वाले 'पीरियड टैक्स' (period tax) या 'पिंक टैक्स' (pink tax) को पूरी तरह खत्म कर दिया है. इसके अलावा देश की महिलाओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने और आबादी पर कंट्रोल करने के मकसद से सरकार ने गर्भनिरोधकों (Contraceptives) को भी पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया है. सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने संसद सत्र के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम का मकसद आम जनता और महिलाओं को बड़ी राहत देना है.
दरअसल, पड़ोसी मुल्क में 'पीरियड टैक्स' या 'पिंक टैक्स' वो टैक्स है, जो सरकार की तरफ से महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े स्वच्छता प्रोडक्ट, जैसे सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन और इसी तरह की अन्य जरूरी चीजों पर लगाया जाता है. कई साल से देश में इन बेहद जरूरी चीजों पर 18 फीसदी का सेल्स टैक्स वसूला जा रहा था. सरकार के इस कदम की सोशल वर्कर्स की तरफ से लगातार आलोचना हो रही थी. आलोचकों का यही तर्क था कि शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़े जरूरी प्रोडक्ट को 'लग्जरी' या 'गैर-जरूरी' सामान की कैटेगरी में रखकर टैक्स लगाना महिलाओं के साथ नाइंसाफी है.
भारी टैक्स के कारण महिलाओं की मुश्किलें कितनी बढ़ गई थीं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूएन की संस्था यूनिसेफ (UNICEF) ने भी इसकी पुष्टि की थी. यूनिसेफ के अनुसार, इस टैक्स की वजह से बाजार में सैनिटरी पैड्स की रिटेल कीमत 40 फीसदी तक बढ़ गई थीं. कीमत में इजाफा होने के कारण करोड़ों महिलाओं और लड़कियों (खासकर ग्रामीण और गरीब तबका) के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया था. स्थानीय महिला अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन लंबे समय से इसे खत्म कर जीरो करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने अब उनकी मांग को पूरा किया है.
सूचना मंत्री तरार ने संसद को बताया कि देश के सामने तेजी से बढ़ती आबादी बहुत बड़ी चुनौती है. इसलिए सरकार ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बजट में गर्भनिरोधक दवाओं और साधनों से भी सभी प्रकार के टैक्स को हटा दिया है. उन्होंने इसे एक 'राहत बजट' बताते हुए कहा कि इस वित्तीय योजना को देश को आर्थिक विकास और समृद्धि के दौर में ले जाने के लिए तैयार किया गया है.
इस बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान भारत की कतार में शामिल हो गया है. भारत सरकार ने जुलाई 2018 में ही अपने यहां पीरियड टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया था. सरकार के इस फैसले का मासिक धर्म स्वास्थ्य समानता और प्रजनन अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन 'माहवारी जस्टिस' ने दिल से स्वागत किया है. टाइम (TIME) मैगजीन की 'वुमेन ऑफ द ईयर 2026' लिस्ट में शामिल महिला अधिकार कार्यकर्ता महनूर उमर ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की है.