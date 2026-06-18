भारी टैक्स के कारण महिलाओं की मुश्किलें कितनी बढ़ गई थीं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूएन की संस्था यूनिसेफ (UNICEF) ने भी इसकी पुष्टि की थी. यूनिसेफ के अनुसार, इस टैक्स की वजह से बाजार में सैन‍िटरी पैड्स की र‍िटेल कीमत 40 फीसदी तक बढ़ गई थीं. कीमत में इजाफा होने के कारण करोड़ों महिलाओं और लड़कियों (खासकर ग्रामीण और गरीब तबका) के लिए इन्हें खरीदना मुश्‍क‍िल हो गया था. स्‍थानीय महिला अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन लंबे समय से इसे खत्‍म कर जीरो करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने अब उनकी मांग को पूरा क‍िया है.