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महिलाओं को बड़ी राहत, इस देश ने 'पिंक टैक्स' क‍िया खत्म; सैनिटरी पैड्स और गर्भनिरोधक होंगे टैक्स-फ्री

Period Tax: पड़ोसी मुल्‍क पाक‍िस्‍तान की सरकार ने अब भारत की राह पर चलते हुए बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने जुलाई 2018 में पीरियड टैक्स को खत्‍म कर द‍िया गया था. सरकार के इस फैसले के बाद मह‍िलाओं को बड़ी राहत म‍िली है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:14 PM IST
महिलाओं को बड़ी राहत, इस देश ने 'पिंक टैक्स' क‍िया खत्म; सैनिटरी पैड्स और गर्भनिरोधक होंगे टैक्स-फ्री
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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