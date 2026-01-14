Advertisement
Bank Holiday: मकर संक्रांति पर आज बैंक खुले या बंद ? 15 जनवरी को नहीं खुलेगा बाजार, BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

Bank Holiday: मकर संक्रांति पर आज बैंक खुले या बंद ? 15 जनवरी को नहीं खुलेगा बाजार, BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

Bank Holiday Today:  14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. संक्रांति के साथ-साथ पोंगल, माघ बिहू का त्योहार भी मनाया जा रहा है. इस मौके पर बैंक खुलेंगे या नहीं इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. देश के कई हिस्सों में 14 जनवरी को बैंकों की सरकारी छुट्टी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 14, 2026, 08:08 AM IST
Bank Holiday: मकर संक्रांति पर आज बैंक खुले या बंद ? 15 जनवरी को नहीं खुलेगा बाजार, BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

Bank Holiday Today: 14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. संक्रांति के साथ-साथ पोंगल, माघ बिहू का त्योहार भी मनाया जा रहा है. इस मौके पर बैंक खुलेंगे या नहीं इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. देश के कई हिस्सों में 14 जनवरी को बैंकों की सरकारी छुट्टी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक जाने से पहले आप भी चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले है या बंद  ? 

14 जनवरी को बैंक खुले या बंद ?  

 मकर संक्रांति की वजह से 14 जनवरी को देश के अधिकांश हिस्सों में बैंकों की छुट्टी रहेगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक  मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू के चलते आज देश के कुछ शहरों में आज बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. आज यानी 14 जनवरी को गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के चलते बैंकों की छुट्टी है. इन शहरों में बैंक आज बंद रहेंगे. जबकि देश के बाकी शहरों में बैंकिंग कामकाज अन्य दिन की तरह सामान्य तौर पर होता रहेगा.  जबकि देश के कुछ हिस्सों में 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति और पोंगल मनाया जा रहा है. ऐसे में  गुरुवार 15 जनवरी को कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंक की छुट्टी रहेगी.इसके अलावा  मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में भी बैंकों की छुट्टी रहेगी.  2 दिनों तक नहीं होगा कोई लेन-देन, न कोई बैंकिंग सर्नविस, पूरी तरह से ठप रहेंगी इस बैंक की सर्विस, नोट कर लें डेट और टाइम

शेयर बाजार की छुट्टी  

शेयर बाजार में आज यानी 14 जनवरी को सामान्य कामकाज होगा, जबकि 15 जनवरी को छुट्टी रहेगी.  दरअसल  महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के चलते महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत कई इलाकों में 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी. ऐसे में 15 जनवरी को  BSE और NSE में कामकाज नहीं होगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में गुरुवार 15 जनवरी 2026 को ट्रेडिंग बंद रहेगी.  

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...

bank holiday

