Real-time billionaire rankings: ये हैं सबसे अमीर मलयाली बिजनेस लीडर, लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे पायदान पर खिसके

Malayali business leader : देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी चेन चलाने वाली कंपनी जोयालुक्कास ग्रुप (Jewellery group Joyalukkas) के चेयरमैन जॉय अलुक्कास ने फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलेनियर रैंकिंग के मलयाली लोगों की लिस्ट में पहला पायदान हासिल किया है. फोर्ब्स की अप्रैल 2025 की वैश्विक अरबपतियों की लिस्ट में उनकी कुल संपत्ति 3.3 अरब डॉलर बताई गई थी. तब से अबतक उनकी संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 6.7 अरब डॉलर हो गई है. जोयालुक्कास ग्रुप के CMD जॉय अलुक्कास ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपनी चमक बिखेरी है. उनके कारोबार का साम्राज्‍य कई देशों में फैला है. ज्वेलरी ग्रुप जोयालुक्कास के मालिक जॉय अलुक्कास 68 साल के हैं और वो देश के सबसे अमीर 50 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं.

लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे स्थान पर खिसके

लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली लंबे समय से मलयाली लोगों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए थे. अब 5.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं. यूसुफ अली की संपत्ति $5.4 बिलियन है, जबकि जॉय अलुक्कास की संपत्ति $6.7 बिलियन के साथ उनसे आगे हैं.

फोर्ब्स लिस्ट

फोर्ब्स ने अप्रैल 2025 में एनुअल ग्लोबल बिलेनियर की लिस्ट जारी की थी, जिसमें एलन मस्क टॉप पर रहे थे, इसके बाद लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस थे. इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3,000 से अधिक बिलेनियर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 16.1 ट्रिलियन डॉलर है. भारत 205 बिलेनियर के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, इसमें मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं. टेस्ला और SpaceX के प्रमुख एलन मस्क 463.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं. भारतीयों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर हैं.