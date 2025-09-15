Real-time billionaire rankings: ये हैं सबसे अमीर मलयाली बिजनेस लीडर, लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे पायदान पर खिसके
Advertisement
trendingNow12923410
Hindi Newsबिजनेस

Real-time billionaire rankings: ये हैं सबसे अमीर मलयाली बिजनेस लीडर, लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे पायदान पर खिसके

ज्वेलरी ग्रुप जोयालुक्कास के मालिक जॉय अलुक्कास 68 साल के हैं और वो देश के सबसे अमीर 50 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Real-time billionaire rankings: ये हैं सबसे अमीर मलयाली बिजनेस लीडर, लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे पायदान पर खिसके

Malayali business leader : देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी चेन चलाने वाली कंपनी जोयालुक्कास ग्रुप (Jewellery group Joyalukkas) के चेयरमैन जॉय अलुक्कास ने फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलेनियर रैंकिंग के मलयाली लोगों की लिस्ट में पहला पायदान हासिल किया है. फोर्ब्स की अप्रैल 2025 की वैश्विक अरबपतियों की लिस्ट में उनकी कुल संपत्ति 3.3 अरब डॉलर बताई गई थी. तब से अबतक उनकी संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 6.7 अरब डॉलर हो गई है. जोयालुक्कास ग्रुप के CMD जॉय अलुक्कास ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपनी चमक बिखेरी है. उनके कारोबार का साम्राज्‍य कई देशों में फैला है. ज्वेलरी ग्रुप जोयालुक्कास के मालिक जॉय अलुक्कास 68 साल के हैं और वो देश के सबसे अमीर 50 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं. 

लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे स्थान पर खिसके

लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली लंबे समय से मलयाली लोगों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए थे. अब 5.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं. यूसुफ अली की संपत्ति $5.4 बिलियन है, जबकि जॉय अलुक्कास की संपत्ति $6.7 बिलियन के साथ उनसे आगे हैं.

यह भी पढ़ें : Trade Data : टैरिफ टेंशन के बीच भारत के लिए अच्छी खबर, निर्यात 9% बढ़ा, कम हुआ व्यापर घाटा

Add Zee News as a Preferred Source

 

फोर्ब्स लिस्ट 

फोर्ब्स ने अप्रैल 2025 में एनुअल ग्लोबल बिलेनियर की लिस्ट जारी की थी, जिसमें एलन मस्क टॉप पर रहे थे, इसके बाद लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस थे. इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3,000 से अधिक बिलेनियर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 16.1 ट्रिलियन डॉलर है. भारत 205 बिलेनियर के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, इसमें मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं. टेस्ला और SpaceX के प्रमुख एलन मस्क 463.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं. भारतीयों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Malayali businessman

Trending news

'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
;