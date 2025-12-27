सावधान! एक क्लिक, 16 लाख रुपये गायब! जानिए क्या है WhatsApp स्टॉक स्कैम?

Advertisement
साइबर एक्सपर्ट यूजर्स को बिना मांगे इन्वेस्टमेंट ग्रुप, गारंटीड रिटर्न और ऐप-बेस्ड वॉलेट से सावधान रहने की सलाह देते हैं जो फंड अनलॉक करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मांगते हैं. कोई भी असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यूजर्स से अपना प्रॉफिट निकालने के लिए पैसे नहीं मांगता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp stock market investment scam :  डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड एक बार फिर देखने को मिला है. कच्छ (गुजरात) जिले के भुज के एक आदमी ने WhatsApp स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम में फंसकर 16 लाख रुपये से गंवा दिए हैं. अजीत सिंह जडेजा एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं. उन्होंने ने साइबर पुलिस स्टेशन बॉर्डर रेंज भुज में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उन्होंने अज्ञात लोगों पर स्टॉक ट्रेडिंग और IPO इन्वेस्टमेंट के जरिए ज्यादा रिटर्न का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया है.

 कैसे शुरू हुआ स्कैम?

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, ये स्कैम 21 अप्रैल को शुरू हुआ. जब जडेजा को एक अनजान नंबर से एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया. ग्रुप ने खुद को एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फोरम के तौर पर पेश किया. शुरुआत में WhatsApp ग्रुप सदस्यों के बीच भरोसा बनाने के लिए रोजाना स्टॉक टिप्स और मार्केट कमेंट्री शेयर करता था. समय के साथ लगातार जानकारी ने भरोसे का एक झूठा एहसास पैदा किया.

4 जुलाई को, जडेजा को एक और अनजान कॉन्टैक्ट से एक WhatsApp लिंक मिला, जिसमें उनसे एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा गया. अपनी डिटेल्स सबमिट करने के बाद, उन्हें एक मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया. जिसने स्टॉक मार्केट और IPO इन्वेस्टमेंट में मदद करने का दावा किया. यह फ्रॉड में एक टर्निंग पॉइंट था.

10 जुलाई से 21 अगस्त के बीच जडेजा ने ऐप और WhatsApp मैसेज के जरिए दिए गए अलग-अलग बैंक खातों में कई किस्तों में 16 लाख रुपये से अधिक ट्रांसफर किए. वैधता का भ्रम बनाए रखने के लिए स्कैमर्स ने शुरू में थोड़ा प्रॉफ़िट वापस किया. कथित तौर पर उनका पहला डिपॉजिट 5,000 रुपये 5,245 रुपये के रूप में वापस आया. इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने बड़ी रकम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया.

स्कैम का कब पता चला?

फ्रॉड तब और बढ़ गया जब ऐप ने उनके वॉलेट में 18 लाख रुपये का लोन दिखाया. ये कथित तौर पर एक सफल IPO अलॉटमेंट के बाद दिया गया था. उसी वक़्त जडेजा ने रकम निकालने की कोशिश की, तो ट्रांज़ैक्शन फेल हो गया. फिर स्कैमर्स ने 9 लाख रुपये की मांग की ये दावा करते हुए कि फंड जारी करने से पहले प्रोसेसिंग कंडीशन के तौर पर इसकी जरूरत है. इस पॉइंट पर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है.

जडेजा ने तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क किया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जांचकर्ता अब शामिल बैंक खातों का पता लगाने और स्कैम के पीछे के लोगों की पहचान करने पर काम कर रहे हैं.

कैसे स्कैम से बचें?

साइबर एक्सपर्ट यूजर्स को बिना मांगे इन्वेस्टमेंट ग्रुप, गारंटीड रिटर्न और ऐप-बेस्ड वॉलेट से सावधान रहने की सलाह देते हैं जो फंड अनलॉक करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मांगते हैं. कोई भी असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यूजर्स से अपना प्रॉफिट निकालने के लिए पैसे नहीं मांगता है. यूजर्स को अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए. इन्वेस्टमेंट सलाहकारों की सच्चाई को खुद वेरिफाई करना चाहिए और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

Whatsapp Scam

