67 लाख का बेचा घर, टैक्स बचाने के लिए शख्स ने लगाया तगड़ा जुगाड़; देखता रह गया आयकर विभाग!

सोचिए, अगर कोई शख्स अपना घर 67 लाख रुपये में बेच दे और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महज 1690 रुपये की आय दिखाए, तो आयकर विभाग की आंखें चौंधिया जाना लाजमी है. ऐसा ही हुआ गुजरात के दिलीप (बदला हुआ नाम) के मामले में. उन्होंने न सिर्फ अपनी ITR में मामूली सी आय दिखाई, बल्कि 8.7 लाख रुपये का घाटा भी क्लेम कर डाला. जाहिर है, आयकर विभाग को शक हुआ और नोटिस जारी कर दिया. मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. मामला बढ़ते-बढ़ते अहमदाबाद ITAT (इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल) तक पहुंचा और आखिरकार दिलीप ने वह केस जीत लिया.

यह केस टैक्सपेयर के लिए इसलिए खास है क्योंकि इसमें कई दिलचस्प मोड़ आए नकद भुगतान में किए गए घर के सुधार, सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट और प्रॉपर्टी में असली योगदान जैसे अहम मुद्दों पर बड़ा फैसला सुनाया गया.

मामला शुरू हुआ कैसे?

16 जनवरी 2012 को दिलीप और पांच अन्य को ओनर ने मिलकर एक रिहायशी मकान बेचा. दस्तावेजों के अनुसार बिक्री मूल्य था 41 लाख रुपये, जबकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 67 लाख रुपये थी. मगर दिलीप ने उस साल ITR दाखिल ही नहीं की. कई साल बाद 2019 में विभाग ने उनके खिलाफ धारा 147 (पुनर्मूल्यांकन) के तहत कार्यवाही शुरू की. इसके बाद दिलीप ने ITR फाइल किया जिसमें उन्होंने कुल आय दिखाई 1690 रुपये और लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस 8.7 लाख रुपये. उन्होंने दावा किया कि घर की बिक्री से जो लाभ हुआ, उस पर उन्होंने सेक्शन 54 के तहत छूट ली है क्योंकि नया घर खरीदा गया.

टैक्स विभाग ने कहाँ अटकाया पेंच?

जांच में टैक्स अधिकारी को कई गड़बड़ियां दिखीं:

1. घर सुधार पर खर्च

दिलीप ने 15.99 लाख रुपये का खर्च दिखाया, जो उन्होंने घर रेनोवेशन पर कई सालों में नकद में किया था. बैंक स्टेटमेंट या लेजर बुक कुछ भी नहीं था, बस ठेकेदार की पर्चियां और वर्क डिटेल्स. अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया.

2. कम बिक्री मूल्य

दिलीप ने घर 41 लाख रुपये में बेचा, जबकि सरकारी वैल्यू थी 67 लाख रुपये. टैक्स अफसर ने कहा कि सेक्शन 50C के तहत स्टाम्प वैल्यू यानी 67 लाख रुपये ही मान्य होगी.

3. नए घर में निवेश

नया घर दिलीप ने पत्नी के साथ ज्वाइंट नाम से खरीदा. लेकिन समझौते में दोनों की हिस्सेदारी साफ नहीं थी. दिलीप का कहना था कि निवेश का अनुपात 2:1 है, मगर अफसर ने केवल 50% छूट मान्य की.

इन आधारों पर अफसर ने कुल LTCG (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) 15.99 लाख रुपये निकाला और इसे आय में जोड़ दिया.

अपील दर अपील और फिर जीत

दिलीप ने इस आदेश को CIT (A) के सामने चुनौती दी. यहाँ कैपिटल गेन घटाकर 9 लाख रुपये कर दिया गया और आंशिक राहत मिली. मगर दिलीप संतुष्ट नहीं हुए और ITAT अहमदाबाद पहुंचे.

ITAT अहमदाबाद ने क्या कहा?

25 अगस्त 2025 को ITAT अहमदाबाद ने दिलीप के हक में फैसला दिया.

1. सेक्शन 54 पर राहत

ITAT ने माना कि नया घर दिलीप और उनकी पत्नी ने खरीदा और इन्वेस्टमेंट रेशियो में हुआ. अगर असली योगदान 2:1 है और एफिडेविट भी मौजूद है, तो टैक्स छूट भी उसी अनुपात से मिलेगी.

2. कैश में सुधार खर्च मान्य

ITAT ने कहा कि सुधार काम 20 साल पहले हुए थे. ऐसे में बैंक रिकॉर्ड न होना स्वाभाविक है. ठेकेदार की बिल पर्चियां और डिटेल्स पर्याप्त हैं. न्यायहित में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मान्य होगी.

3. स्टाम्प वैल्यू बनाम सेल प्राइस

ITAT ने सेक्शन 50C लागू मानते हुए भी कहा कि मुख्य मुद्दा निवेश का अनुपात और सुधार खर्च का सबूत है. इसलिए आंशिक राहत जरूरी है.

टैक्स एक्सपर्ट्स की राय

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना का कहना है कि यह केस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो बड़े संदेश मिले. पहला, पुराने समय में किए गए नकद खर्च, अगर बिल या अन्य सबूत हों, तो न्यायालय मान सकता है. दूसरा, सेक्शन 54 की छूट केवल नाम मात्र के ज्वाइंट ओनरशिप पर नहीं, बल्कि वास्तविक निवेश रेशियो पर मिलेगी. वहीं टैक्स विशेषज्ञ मिहिर तन्ना कहते हैं कि कई टैक्सपेयर मानते हैं कि पति-पत्नी में शेयर हमेशा 50-50 होगा. लेकिन टैक्स के नजरिए से योगदान ज्यादा मायने रखता है. अगर पति ने पूरा पैसा दिया है, तो वही 100% मालिक माना जाएगा.

टैक्सपेयर के लिए सबक

दस्तावेज संभालकर रखें. चाहे खर्च नकद में हो, बिल और डिटेल जरूरी हैं.

निवेश अनुपात साफ करें. संयुक्त प्रॉपर्टी में असली योगदान का रिकार्ड रखें.

ITR सही समय पर दाखिल करें. वरना विभाग कई साल बाद भी नोटिस भेज सकता है.