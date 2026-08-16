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KFC में मिले सड़े-बदबूदार चिकन, FDA ने आउटलेट करवाया बंद, डोमिनोज के 4 स्‍टोर लाइसेंस रद्द

FDA on KFC: आपने मोटा बिल वसूलने वाले ब्रांडेड फूड आउटलेट के खाने की क्वालिटी पर कई सवाल उठ रहे हैं. फूड सेफ्टी की जांच में फेल होने पर पहले महाराष्ट्र में डोमिनोट पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस रद्द कर दिए गए अब KFC में सड़े-गले चिकन मिलने के बाद आउटलेट को बंद कर दिया गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 16, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:37 PM IST
KFC में मिले सड़े-बदबूदार चिकन, FDA ने आउटलेट करवाया बंद, डोमिनोज के 4 स्‍टोर लाइसेंस रद्द

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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