KFC FDA Raids: आपसे हाई रेट पर खाने का मोटा बिल वसूलने वाले फूड आउटलेट, रेस्टोरेंट, होटल की फूड क्वालिटी पर कई सवाल उठ रहे हैं. बीते कुच दिनों ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बढ़ी निगरानी में ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं, जहां बड़े-बड़े ब्रांड्स क्वालिटी चेक में फ्लॉप साबित हो रहे हैं. FSSAI ने बियर ब्रांड से लेकर कई FMGC कंपनियों के प्रोडक्ट्स को पोल खोल दी है. पनीर से लेकर पिज्जा तक क्वालिटी चेक में फेल हो रहे हैं. हाल ही में मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. अब KFC में भी खराब खाने की शिकायत के बाद आउटलेट को सील करना पड़ा है.
मंगलुरु के KFC आउटलेट पर एक्शन
खराब फूड क्वालिटी मंगलुरु में FDA ने KFC आउटलेट को सील कर दिया है. एक ग्राहक की शिकायत के बाद फूड सेफ्टी अधिकारियों ने अचानक स्टोर में छापेमारी की, जिसमें उन्हें आउटलेट के किचन में सड़े और बदबूदार चिकन मिले. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आउटलेट के किचन, स्टोर रूम, कोल्ड स्टोरेज , डीप फ्रीजर और फ्राइड चिकन स्टॉक की जांच की, जिसमें कई खामियां पाई गई.
केएफसी के सिटी सेंटर मॉल केएस राव रोड पर स्थित आउटलेट पर FDA की टीम ने छापेमारी कर जांच की. अधिकारियों को केएफसी के स्टोरेज से खराब मांस बरामद किया. इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद KFC पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है. इससे पहले मुंबई के चार डोमिनोज आउटलेट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया. इन आउटलेट में गंदगी और हाईजीन की प्रॉब्लम को देखने के बाद उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया.
3 स्टार होटल भी FDA के रडार में
सिर्फ फूड आउटलेट्स ही नहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के रडार पर 3 स्टार और 5 स्टार होटल भी है. हाल ही में मैसूर में रियो मेरीडियन होटल से अधिकारियों ने 9 किलो एक्सपायर चिकन बरामद दिया. उसके अलावा तेजी से बढ़ रहे क्विक कॉमर्स भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के रडार पर है . बीते कुछ ही हफ्तों में Zepto, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों स्टोर में छापेमारी में गंदगी को लेकर कई खामियां पाई गई. फूड लेबलिंग को लेकर गड़बड़ी, नकली सॉस, एक्सपायर प्रोडक्ट्स के साथ-साथ स्टोर में कीड़े-मकौड़े और गंदगी के अंबार ने अधिकारियों को हैरान कर दिया. कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जेप्टो के एक स्टोर को सीज कर दिया.