Manipal Health Enterprises IPO: हेल्थकेयर सेक्टर में काम करने वाले मनीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) शेयर बाजार में दस्तक दे चुका है. देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन का 9,275 करोड़ रुपये का आईपीओ (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है. ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस आईपीओ पर दांव लगाना क्या फायदेमंद रहेगा या इससे दूर ही रहना सही रहेगा? शेयर बाजार के एक्सपर्ट और सहयोगी चैनल जी बिजनेस के एमडी अनिल सिंघवी ने इस आईपीओ का डीप एनालिसिस किया है और निवेशकों को बेहद स्पष्ट रणनीति दी है.
अनिल सिंघवी के अनुसार, हेल्थकेयर सेक्टर में मनीपाल ग्रुप का नाम काफी बड़ा और विश्वसनीय है. इस आईपीओ के जरिये कंपनी अपने कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाने और अपने कर्ज के बोझ को कम करने की योजना बना रही है. यदि आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो कंपनी के मजबूत पक्ष, रिस्क और इसमें निवेश के सही तरीकों को समझना जरूरी है.
अनिल सिंघवी ने मनीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज के पक्ष में कई मजबूत और पॉजिटिव प्वाइंट रखे हैं. उन्होंने कहा, कंपनी के पास हेल्थकेयर सेक्टर का बहुत ही जाना-माना और प्रतिष्ठित ब्रांड नेम है. इसके प्रमोटर्स की बाजार में साख बेहद मजबूत है. खास बात यह है कि सिंगापुर सरकार की ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी 'टेमासेक' इस हॉस्पिटल चेन में एक प्रमोटर के रूप में शामिल है. किसी भी कंपनी के लिए इस लेवल के ग्लोबल और संस्थागत निवेशकों का साथ होना बहुत बड़ा पॉजिटिव प्वाइंट माना जाता है.
क्षमता और कारोबार की बात करें तो मनीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज बेड कैपिसिटी के मामले में देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है. देश में फैले इसके नेटवर्क के पास 13,000 से भी ज्यादा बेड मौजूद हैं. कंपनी के पास नए अस्पतालों का निर्माण करके या छोटे अस्पतालों का अधिग्रहण करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का शानदार रिकॉर्ड रहा है. कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रॉफिट भी लगातार बेहतर रहा है.
वैल्यूएशन के मामले को लेकर अनिल सिंघवी का मानना है कि मनीपाल हेल्थ का आईपीओ अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनियों के मुकाबले सही और वाजिब दाम पर पेश किया गया है. शेयर बाजार में पहले से लिस्टेड बाकी हॉस्पिटल कंपनियों का वैल्यूएशन करीब 33 से 35 गुना ईवी / एबिटा (EV/EBITDA) पर कारोबार कर रहा है. लेकिन मनीपाल हेल्थ का आईपीओ करीब 29 गुना ईवी / एबिटा पर लाया गया है. इस तरह यह निवेशकों को सही कीमत पर मिल रहा है. आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करने वाली है. अनिल सिंघवी के अनुसार, कर्ज कम होने से कंपनी को हर साल 500 करोड़ रुपये के ब्याज खर्च की बचत होगी.
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अनिल सिंघवी ने निवेशकों को कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क के प्रति भी आगाह किया है. पहली चिंता कंपनी के ऊपर मौजूद भारी-भरकम कर्ज है. हालांकि, आईपीओ से जुटाए गए पैसों से कर्ज चुकता होते ही यह रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा. दूसरी चिंता इसका एक भौगोलिक क्षेत्र में फोकस्ड होना है. कंपनी की कुल कमाई का करीब 46 फीसदी हिस्सा अकेले कर्नाटक से आता है. किसी एक ही राज्य पर ज्यादा निर्भरता से बिजनेस रिस्क बढ़ता है. हालांकि, मनीपाल ग्रुप अब कर्नाटक से बाहर तेजी से अपने पैर पसार रहा है. उदाहरण के लिए मुंबई में दो नए बड़े अस्पताल खोलने की योजना पर काम चल रहा है.
निवेशकों का सबसे बड़ा सवाल यही है 'अप्लाई करें या नहीं?' इसका जवाब देते हुए अनिल सिंघवी ने साफ कहा है कि जो लोग केवल लिस्टिंग वाले दिन मोटा मुनाफा कमाने यानी लिस्टिंग गेन की उम्मीद में आ रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है. आईपीओ का दाम इस तरह तय किया गया है कि पहले ही दिन बहुत बड़े प्रीमियम पर लिस्टिंग की गुंजाइश बहुत कम है. इसलिए अनिल सिंघवी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही इस आईपीओ में दांव लगाने का सुझाव दिया है. यदि आपका नजरिया कम से कम तीन साल या उससे ज्यादा समय का है, तो आप इस आईपीओ में जरूर पैसा लगा सकते हैं. देश में हेल्थकेयर सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है और मनीपाल मजबूत मैनेजमेंट वाली क्वालिटी कंपनी है.
कंपनी पब्लिक इश्यू से ₹9,275.22 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही
मनीपाल हेल्थ 13,000 से अधिक बेड कैपिसिटी वाली अस्पताल चेन
आईपीओ का प्राइस बैंड ₹560 से ₹590 प्रति शेयर तय किया गया
रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 25 शेयर का एक लॉट अलॉट किया जाएगा
IPO से मिलने वाले फंड से कर्ज चुकाने के बाद 500 करोड़ की बचत होगी
कंपनी के कुल राजस्व का करीब 46% हिस्सा कर्नाटक राज्य से आता है
मनीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का आईपीओ 29 जुलाई 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और यह 31 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा. कंपनी इसके जरिये 9,275.22 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट लेकर चल रही है. इसमें 8,000 करोड़ के 13.56 करोड़ नए शेयर जारी किये जा रहे हैं, जबकि 1,275.22 करोड़ के 2.16 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये बेचे जा रहे हैं. कंपनी ने आईपीओ के लिए 560 रुपये से 590 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.