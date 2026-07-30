निवेशकों का सबसे बड़ा सवाल यही है 'अप्लाई करें या नहीं?' इसका जवाब देते हुए अनिल सिंघवी ने साफ कहा है कि जो लोग केवल लिस्टिंग वाले दिन मोटा मुनाफा कमाने यानी लिस्टिंग गेन की उम्मीद में आ रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है. आईपीओ का दाम इस तरह तय क‍िया गया है क‍ि पहले ही दिन बहुत बड़े प्रीमियम पर लिस्टिंग की गुंजाइश बहुत कम है. इसल‍िए अनिल सिंघवी ने लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टर को ही इस आईपीओ में दांव लगाने का सुझाव दिया है. यद‍ि आपका नजरिया कम से कम तीन साल या उससे ज्‍यादा समय का है, तो आप इस आईपीओ में जरूर पैसा लगा सकते हैं. देश में हेल्थकेयर सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है और मनीपाल मजबूत मैनेजमेंट वाली क्‍वाल‍िटी कंपनी है.