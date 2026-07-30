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Manipal Health IPO: 9275 करोड़ के मनीपाल हेल्थ इश्‍यू में पैसा लगाएं या नहीं? क्‍या है मार्केट गुरु अनिल सिंघवी की राय

Share Market Tips: मनीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का आईपीओ न‍िवेश के लि‍ए 29 जुलाई को खुल चुका है. पहले द‍िन इसे 15% सब्‍सक्राइब क‍िया गया. ऐसे में न‍िवेशकों के मन में यही सवाल है क‍ि इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 30, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:44 AM IST
Manipal Health IPO: 9275 करोड़ के मनीपाल हेल्थ इश्‍यू में पैसा लगाएं या नहीं? क्‍या है मार्केट गुरु अनिल सिंघवी की राय
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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