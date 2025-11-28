मदर डेयरी के MD मनीष बंदलिश ने दिया इस्तीफा, इस दिन खत्म होगा कार्यकाल

Leadership change : दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की मिल्क सेक्टर की बड़ी कंपनी मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक (MD) मनीष बंदलिश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बंदलिश का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा. उन्होंने मार्च 2021 में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक का पद संभाला था.

2021 में संभाली थी जिम्मेदारी

मदर डेयरी ने बताया कि मनीष बंदलिश ने कंपनी के बाहर अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 30 नवंबर 2025 को नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उन्होंने मार्च 2021 में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था. मदर डेयरी ने कहा कि उनके जाने के बाद डिप्टी MD अस्थायी रूप से MD की जिम्मेदारियों का निर्वाहन करेंगे, बोर्ड के मार्गदर्शन में काम करेंगे.

हाल ही में घटाए थे दाम

सरकार के GST कटौती के फैसले के बाद मदर डेयरी ने दूध से लेकर अपने तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए थे. इन चीजों की कीमतें घटी है. उसमें दूध, पनीर, घी, बटर, चीज, आइसक्रीम समेत तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. वजन और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के हिसाब से मदर डेयरी के दूध, घी, पनीर, बजट आदि के दाम घटे थे. दूध की कीमत 2 रुपये तो मदर डेयरी घी की कीमत 30 रुपये तक घट गई थी. इसी तरह से 500 ग्राम बटर के दाम 20 रुपये तक घट गए थे. 400 ग्राम वाले पनीर की कीमत 6 रुपये तक घट गयी थी.