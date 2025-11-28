Advertisement
trendingNow13021934
Hindi Newsबिजनेस

मदर डेयरी के MD मनीष बंदलिश ने दिया इस्तीफा, इस दिन खत्म होगा कार्यकाल

मनीष बंदलिश का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा. उन्होंने मार्च 2021 में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक का पद संभाला था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मदर डेयरी के MD मनीष बंदलिश ने दिया इस्तीफा, इस दिन खत्म होगा कार्यकाल

 Leadership change :  दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की मिल्क सेक्टर की बड़ी कंपनी मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक (MD) मनीष बंदलिश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बंदलिश का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा. उन्होंने मार्च 2021 में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक का पद संभाला था. 

2021 में संभाली थी जिम्मेदारी 

मदर डेयरी ने बताया कि मनीष बंदलिश ने कंपनी के बाहर अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 30 नवंबर 2025 को नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उन्होंने मार्च 2021 में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था. मदर डेयरी ने कहा कि उनके जाने के बाद डिप्टी MD अस्थायी रूप से MD की जिम्मेदारियों का निर्वाहन करेंगे, बोर्ड के मार्गदर्शन में काम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में घटाए थे दाम

सरकार के GST कटौती के फैसले के बाद मदर डेयरी ने दूध से लेकर अपने तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए थे. इन चीजों की कीमतें घटी है. उसमें दूध,  पनीर, घी, बटर, चीज, आइसक्रीम समेत तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं.  वजन और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के हिसाब से मदर डेयरी के दूध, घी, पनीर, बजट आदि के दाम घटे थे. दूध की कीमत 2 रुपये तो मदर डेयरी घी की कीमत 30 रुपये तक घट गई थी. इसी तरह से 500 ग्राम बटर के दाम 20 रुपये तक घट गए थे. 400 ग्राम वाले पनीर की कीमत 6 रुपये तक घट गयी थी. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Mother Dairy

Trending news

पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डाक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डाक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: हवा में अटकी सैलानियों की सांसें, केरल में खराब हुई क्रेन, रेस्क्यू वर्क जारी
Kerala
VIDEO: हवा में अटकी सैलानियों की सांसें, केरल में खराब हुई क्रेन, रेस्क्यू वर्क जारी
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
earthquake
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
Congress MLA
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'