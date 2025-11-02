Advertisement
EPFO से लगातार बढ़ रही सोशल स‍िक्‍योर‍िटी, कर्मचार‍ियों की संतुष्‍ट‍ि ही असली मकसद

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 भी लॉन्च की. 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को पात्र कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है.

EPFO Update: केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 73वें स्थापना दिवस के मौके कहा कि ईपीएफओ ने देश में सोशल स‍िक्‍योर‍िटी का दायरा बढ़ाने में अहम योगदान दिया है. केंद्रीय मंत्री मांडविया ने एक्स पर लिखा, 'मैं आज ईपीएफओ (EPFO) के 73वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ. पीएम मोदी के नेतृत्व में ईपीएफओ ने देश में सोशल स‍िक्‍योर‍िटी का दायरा अहम रूप से बढ़ाया है. कार्यक्रम में मैंने कहा कि सदस्यों की संतुष्टि ही ईपीएफओ की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.'

सोशल स‍िक्‍योर‍िटी में भरोसे का प्रतिनिधित्व

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा क‍ि ईपीएफओ (EPFO) की देश के वर्कफोर्स की सामाजिक और वित्तीय कल्‍याण सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की. उन्होंने संगठन से आग्रह किया कि वह नए उद्देश्य और दूरदर्शिता के साथ नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण पर ध्यान दें. उन्होंने कहा क‍ि ईपीएफओ केवल एक कोष नहीं है. यह सोशल स‍िक्‍योर‍िटी में देश के वर्कफोर्स के भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है. इस स्थापना दिवस के अवसर पर यह सभी अधिकारियों को नई प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करेगा और आने वाले सालों के लिए एक विजन तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा. यह विजन ईपीएफओ की संकल्प से सिद्धि की यात्रा का मार्गदर्शन करेगा.'

कर्मचारी नामांकन योजना 2025 भी लॉन्च की
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'ईपीएफओ को सेवा वितरण में निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता सुन‍िश्‍च‍ित करके नागरिकों का व‍िश्‍वास मजबूत करना जारी रखना चाहिए. उन्होंने विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते हुए सामाजिक सुरक्षा में वैश्विक मानक स्थापिक करने का आह्वान किया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 भी लॉन्च की. 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को पात्र कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है.

इस कार्यक्रम में मौजूद श्रम एवं रोजगार सचिव वंदना गुरनानी ने ईपीएफओ के एक अनुपालन-आधारित निकाय से एक नागरिक-केंद्रित संस्था के रूप में विकसित होने की सराहना की. उन्होंने कहा, 'हर फाइल के पीछे एक समर्पित कर्मचारी, एक परिवार और एक सपना छिपा होता है. प्रत्येक कर्मचारी के साथ पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों से भी जुड़ी है.' 

