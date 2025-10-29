Advertisement
क्या एक साल में 1,00,000 पर पहुंच जाएगा Sensex? दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने भारतीय इकोनॉमी पर क्या कहा?

NDTV से बातचीत में मार्क मोबियस ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार मजबूत नींव पर खड़ा है और निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. उनके अनुसार, भारत की आर्थिक नीतियां, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति आने वाले वर्षों में बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:55 AM IST
दिग्गज निवेशक और मोबियस कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी (Mobius Capital Partners LLP) के फाउंडर मार्क मोबियस ने भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें भारतीय बाजार पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में भारत की ग्रोथ दुनिया के कई देशों से बेहतर रहने वाली है. उन्होंने इंडियन मार्केट पर जबरदस्त भरोसा जताया है. उन्होंने सेंसेक्स के एक लाख का आंकड़ा छूने और गोल्ड में तेजी पर भी अपनी राय भी दी है. मोबियस ने भारतीय इकोनॉमी पर विश्वास जताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि सेंसेक्स पहले के अनुमान से बहुत जल्द ही 1,00,000 का आंकड़ा छू लेगा.

'भारतीय शेयर बाजार मजबूत नींव पर खड़ा है'

NDTV से बातचीत में मार्क मोबियस ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार मजबूत नींव पर खड़ा है और निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. उनके अनुसार, भारत की आर्थिक नीतियां, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति आने वाले वर्षों में बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

यह भी पढ़ें : 25 हजार वाले के 73000! 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, क्‍या है कैलकुलेशन

अस्थायी है सोने में ये तेजी 

गोल्ड में आई तेजी पर उन्होंने कहा कि सोने में ये तेजी अस्थायी है. मोबियस ने बताया कि निवेशकों का ध्यान भारत से चीन की ओर जाना ज्यादा समय नहीं टिकेगा क्योंकि भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ मजबूत है. हम भविष्य में भारत पर दांव लगा रहे हैं.  मोबियस ने आगे कहा कि भारत से चीन की ओर निवेशकों की दिलचस्पी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ  अभी भी बरकरार है. उन्होंने कहा, 'हम आगे चलकर भारत पर दांव लगा रहे हैं.'

उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट रेगुलेटर SEBI अब बाजार में ज्यादा पारदर्शिता ला रहा है और निवेश के नियम-कायदे और संस्थागत इंफ्रा को मजबूत बना रहा है. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और भारतीय बाजार पहले से ज्यादा सुरक्षित और स्थिर हो गया है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Mark Mobius on India

