मार्क जकरबर्ग ने गंवाएं ₹25,88,50,70,00,000, मेटा के शेयर में आई 11% की गिरावट

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में गुरुवार को 11 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई. इससे कंपनी के CEO जकरबर्ग की नेटवर्थ में 29.2 अरब डॉलर यानी करीब ₹25,88,50,70,00,000 की गिरावट आई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:24 PM IST
Mark Zuckerberg's Net Worth Drops : गुरुवार को दुनिया के टॉप 10 रईसों में से 17 की नेटवर्थ में गिरावट आई है. इसकी प्रमुख वजह शेयर मार्केट में गिरावट रही है. इससे सबसे ज्यादा झटका में मार्क जकरबर्ग को लगा है. दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में गुरुवार को 11 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई. इससे कंपनी के CEO जकरबर्ग की नेटवर्थ में 29.2 अरब डॉलर यानी करीब ₹25,88,50,70,00,000 की गिरावट आई है. इसके साथ ही उनकी नेटवर्थ अब 235 अरब डॉलर रह गई है. जकरबर्ग अमीरों की लिस्ट में तीसरे से पांचवें नंबर पर खिसक गए हैं.

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने गुरुवार को 15.3 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाई, जिससे उनकी नेटवर्थ घटकर 457 अरब डॉलर रह गई. वहीं, ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन को 19.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन 317 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वे अब भी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं.

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को 6.6 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा, जबकि गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज को 5.31 अरब डॉलर का फायदा हुआ. इस बढ़त के साथ पेज अब अमीरों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनकी नेटवर्थ 244 अरब डॉलर हो गई है, जो बेजोस की 246 अरब डॉलर की संपत्ति से बस थोड़ा ही कम है.

इस साल गुरुवार की भारी गिरावट से पहले मेटा (Meta) के शेयरों में 28% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे जकरबर्ग (Zuckerberg) की संपत्ति में 57 अरब डॉलर का इज़ाफा हुआ. लेकिन मेटा के तेजी से बढ़ते एआई (AI) बजट को लेकर निवेशकों में चिंता बढ़ गई. कंपनी ने कहा कि वह इस साल पूंजीगत खर्च (capital expenditures) में 118 अरब डॉलर तक खर्च कर सकती है और 2026 में यह खर्च इससे भी ADHIK हो सकता है. इसके बाद कम से कम दो विश्लेषकों (analysts) ने मेटा के शेयरों की रेटिंग घटा दी.

