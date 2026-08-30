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टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केटकैप 1.13 लाख करोड़ रुपये घटा, एयरटेल रहा सबसे बड़ा लूजर

Airtel Share Price: पिछले कारोबारी हफ्ते के दौरान देश की टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़ रुपये कम हो गया. इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान एयरटेल को हुआ. इसके बाद नुकसान वाली लिस्ट में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक शामिल रहे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 30, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:40 PM IST
टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केटकैप 1.13 लाख करोड़ रुपये घटा, एयरटेल रहा सबसे बड़ा लूजर
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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