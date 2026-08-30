/टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केटकैप 1.13 लाख करोड़ रुपये घटा, एयरटेल रहा सबसे बड़ा लूजर

Share Market Update: देश की टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केटकैप बीते हफ्ते 1.13 लाख करोड़ रुपये कम हो गया है. इस वजह भारतीय शेयर बाजार के अहम सूचकांक में गिरावट होना तय था. शीर्ष कंपनियों में भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, एलआईसी और एचयूएल लूजर्स में शामिल थे. वहीं, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई हरे निशान में बंद हुए. भारती एयरटेल का मार्केटकैप 40,500.85 करोड़ रुपये कम होकर 11,74,462.30 करोड़ रुपये हो गया है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 40,056.32 करोड़ रुपये घटकर 17,38,119.27 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. एचडीएफसी बैंक का मार्केटकैप 11,558.35 करोड़ रुपये घटकर 11,09,600.70 करोड़ रुपये, बजाज फाइनेंस का मार्केटकैप 10,086.05 करोड़ रुपये कम होकर 6,70,535.57 करोड़ रुपये, एलएंडटी का मार्केट कैप 6,473.45 करोड़ रुपये कम होकर 5,55,987.49 करोड़ रुपये, एलआईसी का मार्केटकैप 3,162.50 करोड़ रुपये कम होकर 5,32,817.81 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एलयूएल) का मार्केटकैप 1,550.73 करोड़ रुपये कम होकर 4,72,361.83 करोड़ रुपये हो गया है.
दूसरी तरफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मार्केटकैप 16,643.20 करोड़ रुपये बढ़कर 8,48,079.71 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केटकैप 4,475.28 करोड़ रुपये बढ़कर 10,22,805.73 करोड़ रुपये और एसबीआई का मार्केटकैप 599.99 करोड़ रुपये बढ़कर 9,65,568.75 करोड़ रुपये हो गया है. वीकली गिरावट के बावजूद, रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है.
भारती एयरटेल पहले नंबर पर रही, इसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा. पिछले हफ्ते बेंचमार्क सेंसेक्स 276.32 अंक या 0.35 प्रतिशत गिरकर 77,264 जबकि निफ्टी में 76.35 अंक की गिरावट 24,175 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 102.25 अंक की तेजी के साथ 20,080 और निफ्टी मिडकैप 333.75 अंक की बढ़त के साथ 64,069 पर बंद हुआ.