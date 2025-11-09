Share Market Update: देश की टॉप 10 में से सात कंपनियों का मार्केट कैप इस हफ्ते 88,635 करोड़ रुपये घट गया है. इसकी वजह बाजार में हाई लेवल से मुनाफावसूली होना था. जिन कंपनियों के मार्केट कैप में कमी दर्ज की गई है, उनमें भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), हिंदुस्तान यूनीलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इंफोस‍िस और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का नाम शामिल है. भारती एयरटेल का मार्केट कैप 30,506 करोड़ रुपये घटकर 11.41 लाख करोड़ रुपये रह गया है, जबकि टीसीएस का मार्केट कैप 23,680 करोड़ रुपये घटकर 10.82 लाख करोड़ रुपये हो गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज को क‍ितना नुकसान?

हिंदुस्तान यूनीलीवर का मार्केट कैप 12,253 करोड़ रुपये घटकर 5.67 लाख करोड़ रुपये रह गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 11,164 करोड़ रुपये घटकर 20 लाख करोड़ रुपए हो गया है. एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 7,304 करोड़ रुपये घटकर 15.11 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि इंफोस‍िस और आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप क्रमश: 2,139 करोड़ रुपये और 1,588 करोड़ रुपये कम हो गया है. दूसरी तरफ, एसबीआई, एलआईसी और बजाज फाइनेंस के मार्केट में इजाफा देखने को मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगला एक हफ्ता रहेगा काफी अहम

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मार्केट कैप 18,469 करोड़ रुपये बढ़कर 5.84 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का मार्केट कैप 17,492 करोड़ रुपये बढ़कर 8.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है. बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप भी 14,965 करोड़ रुपये बढ़कर 6.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है. भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. दूसरी तिमाही के नतीजे, खुदरा और थोक महंगाई डेटा और आर्थिक आंकड़ों से बाजार की आगे की दिशा तय होगी.

अगले हफ्ते बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, बायोकॉन, अशोक लीलैंड, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, बीपीसीएल, मैरिको और ऑयल इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों की ओर से नतीजे जारी किए जाएंगे. सरकार की ओर से 12 नवंबर को महंगाई का डेटा जारी किया जाएगा. महंगाई का डेटा बाजार के लिए काफी अहम माना जाता है. इससे मांग और आपूर्ति की स्थिति की जानकारी मिलती है. (IANS)