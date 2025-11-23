इन 7 कंपनियों की भर गई झोली, जानिए किसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया!

Market cap of top 10 companies : पिछले सप्ताह शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. इस तेजी का फायदा देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 को हुआ, जिनका कुल मार्केट कैप लगभग ₹1.28 लाख करोड़ बढ़ गया है. वहीं, तीन बड़ी कंपनियों को नुकसान भी झेलना पड़ा.

सबसे ज्यादा लाभ में रहीं कंपनियां

इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है. बता दें , सिर्फ एक हफ्ते में इसका मार्केट कैप ₹36,673 करोड़ बढ़ गया है. भारती एयरटेल ने भी शानदार प्रदर्शन किया और उसका मार्केट कैप ₹36,579 करोड़ उछला है. IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने भी शानदार बढ़त दर्ज की और उसके मार्केट कैप में ₹17,490 करोड़ की ग्रोथ हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य कंपनियों का प्रदर्शन

TCS का मार्केट कैप ₹16,299 करोड़ बढ़ा, HDFC बैंक में ₹14,608 करोड़ की बढ़त रही है. SBI का मार्केट कैप ₹4,846 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर में ₹1,786 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है.

नुकसान झेलने वाली कंपनियां

इस हफ्ते सबसे बड़ा झटका बजाज फाइनेंस को लगा, जिसका मार्केट कैप ₹8,245 करोड़ घटा है. LIC का एमकैप ₹4,522 करोड़ और ICICI बैंक का ₹1,248 करोड़ कम हुआ है.

कौन सबसे आगे है?

मार्केट कैप के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर कायम है, जिसकी कुल वैल्यू ₹20.92 लाख करोड़ पहुंच गई है. दूसरे स्थान पर HDFC बैंक (₹15.35 लाख करोड़) और तीसरे पर भारती एयरटेल (₹12.33 लाख करोड़) है.

कुल मिलाकर, पिछले हफ्ते की तेजी ने कई बड़ी कंपनियों को मजबूती दी है. अब सबकी नजरें अगले हफ्ते के बाजार रुझानों पर हैं कि क्या यह तेजी आगे भी कायम रहती है या नहीं.