शेयर मार्केट में लगातार तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 787 अंक उछला; निफ्टी 22,950 के ऊपर बंद

Share Market Today : सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में मजबूती देखने को मिली है. सेंसेक्स 787 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 22,950 के स्तर के ऊपर बंद हुआ. बाजार में सभी सेक्टरों में हुई व्यापक खरीदारी ने इस तेजी को समर्थन दिया.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

BSE सेंसेक्स में सबसे ज्यादा तेजी ट्रेंट के शेयरों में देखी गई. ये करीब 8% उछले. इसके अलावा एक्सिस बैंक, टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट में 3-4% की बढ़त दर्ज हुई. फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल शेयरों जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा स्टील में भी तेजी रही. वहीं, आईटी और फार्मा सेक्टर के एचसीएल टेक, सन फार्मा और इंफोसिस में हल्की बढ़त दर्ज की गई है. हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3.4% गिर गए, जिससे बाजार की तेजी कुछ हद तक सीमित रही है.

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ब्रॉड मार्केट इंडेक्स

सोमवार को निफ्टी के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी मजबूती देखने को मिली है.

निफ्टी 50: 1.12% बढ़कर 22,968.25

निफ्टी नेक्स्ट 50: 1.45% बढ़कर 62,858

निफ्टी मिडकैप 50, मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 में 1.3% से 1.55% तक की बढ़त दर्ज की गई. इसके अलावा निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 भी 1.18% से 1.24% तक चढ़े. निफ्टी माइक्रोकैप और निफ्टी FPI 150 भी बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

सेक्टोरल इंडेक्स में ज्यादातर सेक्टर बढ़त में रहे. फाइनेंशियल सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली है. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनसर्व 25, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक 2.16% से 2.72% तक चढ़े. निफ्टी बैंक में 2.06% की बढ़त मिली है.

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: 2.6% उछाल

रियल्टी सेक्टर: 2.23% बढ़त

ऑटो, मेटल और आईटी में हल्की तेजी

हालांकि, मीडिया और ऑयल एंड गैस सेक्टर गिरावट में रहे हैं. डॉलर के मुकाबले रूपया 4 पैसे मजबूत होकर 93.06/$ पर बंद हुआ है.