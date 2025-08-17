 Market Prediction: GST स्लैब में राहत, FPI के रूझान और ट्रंप के ऐलान...ये ट्रिगर्स बाजार पर डालेंगे असर
Market Prediction: GST स्लैब में राहत, FPI के रूझान और ट्रंप के ऐलान...ये ट्रिगर्स बाजार पर डालेंगे असर

बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा.  अमेरिका की ओर से टैरिफ हलचन के ऐलानों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया. शेयर बाजार में उठापटक जारी रही और बाजार पर बिकवाली हावी रहा. बीते 6 कारोबारी दिनों में बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 17, 2025, 03:04 PM IST
Market Prediction: GST स्लैब में राहत, FPI के रूझान और ट्रंप के ऐलान...ये ट्रिगर्स बाजार पर डालेंगे असर

Share Market Prediction: बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा.  अमेरिका की ओर से टैरिफ हलचन के ऐलानों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया. शेयर बाजार में उठापटक जारी रही और बाजार पर बिकवाली हावी रहा. बीते 6 कारोबारी दिनों में बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ. आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, कौन -कौन से फैक्टर्स बाजार को प्रभावित करेंगे, सेंसेक्स का मूड कैसा रहेगा, इसे लेकर जानकारों ने संभावना जताई है. 

कैसा रहेगा बाजार का मूड   

स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद इस सप्ताह जब भारतीय शेयर बाजार फिर से कारोबार के लिए खुलेगा तो यह वैश्विक और घरेलू कारकों के मिले-जुले संकेतों से प्रभावित होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप-व्लादिमीर पुतिन की बैठक के नतीजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों की घोषणा, अमेरिकी बाजारों की चाल और विदेशी तथा घरेलू निवेशकों की चल रही खरीदारी और बिकवाली जैसे कारक दलाल स्ट्रीट की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे.  

विदेशी निवेशक दिखाएंगे असर ?  

पिछले सप्ताह, निफ्टी और सेंसेक्स ने छह सप्ताह की गिरावट का सिलसिला आखिरकार तोड़ दिया और लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए.  विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारी बिकवाली जारी रखी और कैश मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए की मजबूत खरीदारी कर गिरावट को कम किया. सेक्टर-वाइज, फार्मा और ऑटो शेयरों ने रिकवरी को लीड किया, जबकि एफएमसीजी शेयर पीछे रहे.  

बाजार के ट्रिगर्स 

आने वाले सप्ताह के सबसे बड़े ट्रिगर्स में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष पर बनी सहमति है.
शुक्रवार को अलास्का में हुई उनकी बैठक में युद्धविराम तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों लीडर्स ने प्रगति के संकेत दिए, जिससे वैश्विक स्तर पर मार्केट सेंटीमेंट को बल मिल सकता है.  भारत में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी 2.0 सुधारों की घोषणा को निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिवाली तक, खासकर रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर, कर व्यवस्था को अधिक व्यावसायिक और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए, प्रमुख दरों में कटौती करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि इससे बाजार का विश्वास बढ़ सकता है.  विश्लेषकों का कहना है कि एफआईआई और डीआईआई का रुझान महत्वपूर्ण बना रहेगा. कच्चे तेल की कीमतें भी कुछ राहत दे सकती हैं, जो ट्रंप-पुतिन वार्ता के बाद कम हुई थीं.  आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

Stock Market

;