 'विदेशी मेहमानों' ने निकाले ₹18000 करोड़, हिला चुके हैं बाजार, टैरिफ, महंगाई...अब ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते बाजार की चाल
Advertisement
trendingNow12874925
Hindi Newsबिजनेस

'विदेशी मेहमानों' ने निकाले ₹18000 करोड़, हिला चुके हैं बाजार, टैरिफ, महंगाई...अब ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते बाजार की चाल


Market Outlook:  टैरिफ टेंशन के बीच बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा था. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली..  टैरिफ के दवाब में शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली हावी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 10, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'विदेशी मेहमानों' ने निकाले ₹18000 करोड़, हिला चुके हैं बाजार, टैरिफ, महंगाई...अब ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते बाजार की चाल

Share Market: टैरिफ टेंशन के बीच बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा था. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली. 8 अगस्त, शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंक्स  847 अंक तो निफ्टी 50 भी 1.05 फीसदी तक लुढ़क गया.  टैरिफ के दवाब में शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली हावी है.  विदेशी निवेशकों ने इस साल अगस्त महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 18000 करोड़ रुपये तक निकाल  लिए हैं. ऐसे में बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद अहम है  

FPI का आंकड़ा

विदेशी निवेशकों ने  1 से 8 अगस्त के बीच बाजार से भरभर के पैसे निकाले हैं. एक हफ्ते के बीच FPI ने भारतीय इक्विटी बाजार से शुद्ध रूप से 17,924 करोड़ रुपये निकाले. इसी तरह से जुलाई में भी उन्होंने 17,741 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी. अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन के साथ ही  कंपनियों के पहली तिमाही के कमजोर नतीजों और रुपये की कीमत में गिरावट की वजह शेयर बाजार में FPI ने बिकवाली जारी है. 

कैसा रहेगा अगले हफ्ते शेयर बाजार का हाल  

 भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अपडेट, तिमाही नतीजे, एफआईआई, महंगाई और आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल तय होगी. भारत सरकार की ओर से 12 अगस्त को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे. इसके अलावा 11 से 14 अगस्त तक के कारोबारी सत्र में एस्ट्रल, बजाज कंज्यूमर केयर, बाटा इंडिया, बीईएमएल, सेलो, डॉलर, एबॉट इंडिया, बजाज हिंदुस्तान सुगर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मिंडा कॉरपोरेशन, एमआरएफ, एनएसडीएल,एनएमडीसी, ओएनजीसी और डीबी रियल्टी जैसी कंपनियों की ओर से वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजे पेश किए जाएंगे. 

इस पर रहेगी बाजार की नजर  

इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक पर दुनिया की नजर होगी, इससे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होने का रास्ता खुल सकता है.  इसका असर दुनिया के बाजार पर देखने को मिल सकता है.  हालांकि, स्वतंत्रता दिवस होने के कारण भारतीय शेयर बाजार इस दिन बंद रहेंगे. बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर देखा गया। इस दौरान निफ्टी 202.05 अंक या 0.82 प्रतिशत गिरकर 24,363.20 और सेंसेक्स 742.12 अंक या 0.92 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 79,857.79 पर था.  

इन सेक्टर्स पर असर 

4-8 अगस्त के कारोबारी सत्र में फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई. दोनों ही इंडेक्स 2-2 प्रतिशत से अधिक की कमजोरी के साथ बंद हुए. वहीं, ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, मीडिया और कमोडिटीज हरे निशान में बंद हुए.  जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा अमेरिका में टैरिफ दरों में भारी वृद्धि और कमजोर तिमाही आय को लेकर चिंताओं ने बाजार के विश्वास को कम किया है. विशेष रूप से अमेरिका में महत्वपूर्ण निवेश वाले फार्मा शेयरों में एफआईआई द्वारा लगातार बिकवाली इस सतर्क दृष्टिकोण को दिखाती है. भारतीय रुपए के निरंतर अवमूल्यन ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.  आईएएनएस

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

market outlook

Trending news

'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
;