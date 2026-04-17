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Hindi Newsबिजनेसनिवेशकों की झोली में ₹5 लाख करोड़, बाजार में तूफानी तेजी; सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 24,350 के पार

निवेशकों की झोली में ₹5 लाख करोड़, बाजार में तूफानी तेजी; सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 24,350 के पार

सेंसेक्स 505 अंक यानी 0.65% चढ़कर 78,493.54 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 भी 157 अंक यानी 0.65% बढ़कर 24,353.55 पर बंद हुआ.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:33 PM IST
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Share Market Rally:  भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार 17 अप्रैल को चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. इससे प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए हैं. सेंसेक्स 505 अंक यानी 0.65% चढ़कर 78,493.54 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 भी 157 अंक यानी 0.65% बढ़कर 24,353.55 पर बंद हुआ.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों का बेहतर प्रदर्शन 

सेंसेक्स 505 अंक चढ़कर 78,493 पर बंद हुआ. निफ्टी 157 अंक चढ़कर 24,354, बैंक निफ्टी 479 अंक चढ़कर 56,566 पर बंद हुआ. रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 92.93/$ पर बंद हुआ. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.27% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.48% उछला है.

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किन शेयरों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

निफ्टी 50 इंडेक्स में 40 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर (4.75%), नेस्ले इंडिया (2.24%), जेएसडब्ल्यू स्टील (2.09%) और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज (1.93%) टॉप बढ़त वाले शेयर रहे. वहीं, विप्रो (2.83% गिरावट), एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (2.38% गिरावट) और सन फार्मा (1.04% गिरावट) सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयर रहे. निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.02% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि बाकी सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त में रहे. निफ्टी एफएमसीजी 2.65% की जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ.

निफ्टी ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया और मेटल इंडेक्स में 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है. निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.85% और 0.67% चढ़कर बंद हुए.

ये भी पढ़ें : ₹50000 है सैलरी? नए लेबर कोड से हर महीने क‍ितना कम म‍िलेगा पैसा, कैलकुलेशन समझ‍िए

निवेशकों को करीब ₹5 लाख करोड़ की कमाई

एक ही कारोबारी सेशन में निवेशकों ने करीब ₹5 लाख करोड़ की कमाई की, क्योंकि BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹461 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹466 लाख करोड़ हो गया. साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 1.2% और निफ्टी 1.3% चढ़े.

आज शेयर बाजार क्यों चढ़ा?

घरेलू बाजार में तेजी की मुख्य वजह अमेरिका-ईरान तनाव सुलझने की उम्मीद रही. पॉजिटिव वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में 3% गिरावट ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.  जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलू बाजार दिनभर मजबूती के साथ बंद हुआ. मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी में वापसी से बाजार को समर्थन मिला. इजरायल-लेबनान युद्धविराम के कारण कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से नीचे बना रहा. इससे आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिली.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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