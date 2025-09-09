SEBI eases IPO rules : IPO से जुड़े नियमों में ढील, जानिए SEBI ने क्या-क्या बदला?

Trending Photos
SEBI eases IPO rules : IPO लाने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप यूनिट्स के फाउंडर्स को बड़ी राहत देते हुए SEBI ने नियमों में बदलाव किया है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अपने नियमों में बदलाव किया है.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, ड्राफ्ट IPO डॉक्यूमेंट्स में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के सदस्य के रूप में पहचाने गए कर्मचारी अब ESOP, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (SAR) या इसी तरह के किसी भी बेनिफिट को रख सकेंगे या उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते ये बेनिफिट फाइलिंग से कम से कम एक साल पहले दिए गए हों.
अगर पहले के नियम की बात करें तो प्रमोटर्स को IPO से पहले इन्हें बेचना पड़ता था, जिससे उनकी हिस्सेदारी और कंट्रोल कमजोर हो जाता था.
अभी तक SEBI के नियमों में प्रमोटर को ESOP या इसी तरह के शेयर-बेस्ड प्रॉफिट रखने की अनुमति नहीं थी.
मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि इस बदलाव का मकसद लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान फाउंडर्स को आने वाली मुश्किलों को दूर करना है. खासकर उन मामलों में जब कंपनियां रिवर्स फ्लिपिंग के जरिए अपना बेस विदेश से भारत में शिफ्ट कर रही हैं. इस कदम से स्टार्टअप्स के लिए IPO प्रोसेस आसान होने और पब्लिक लिस्टिंग की योजना शुरू करने से पहले ESOP पाने वाले फाउंडर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की उम्मीद है.