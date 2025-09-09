SEBI eases IPO rules : IPO से जुड़े नियमों में ढील, जानिए SEBI ने क्या-क्या बदला?
Advertisement
trendingNow12915587
Hindi Newsबिजनेस

SEBI eases IPO rules : IPO से जुड़े नियमों में ढील, जानिए SEBI ने क्या-क्या बदला?

 IPO लाने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप यूनिट्स के फाउंडर्स को बड़ी राहत देते हुए SEBI ने नियमों में बदलाव किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SEBI eases IPO rules : IPO से जुड़े नियमों में ढील, जानिए SEBI ने क्या-क्या बदला?

SEBI eases IPO rules : IPO लाने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप यूनिट्स के फाउंडर्स को बड़ी राहत देते हुए SEBI ने नियमों में बदलाव किया है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अपने नियमों में बदलाव किया है.

IPO से जुड़े नियमों में ढील

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, ड्राफ्ट IPO डॉक्यूमेंट्स में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के सदस्य के रूप में पहचाने गए कर्मचारी अब ESOP, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (SAR) या इसी तरह के किसी भी बेनिफिट को रख सकेंगे या उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते ये बेनिफिट फाइलिंग से कम से कम एक साल पहले दिए गए हों.

अगर पहले के नियम की बात करें तो प्रमोटर्स को IPO से पहले इन्हें बेचना पड़ता था, जिससे उनकी हिस्सेदारी और कंट्रोल कमजोर हो जाता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

अभी तक SEBI के नियमों में प्रमोटर को ESOP या इसी तरह के शेयर-बेस्ड प्रॉफिट रखने की अनुमति नहीं थी.

क्या है बदलाव का मकसद?

 

मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि इस बदलाव का मकसद लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान फाउंडर्स को आने वाली मुश्किलों को दूर करना है. खासकर उन मामलों में जब कंपनियां रिवर्स फ्लिपिंग के जरिए अपना बेस विदेश से भारत में शिफ्ट कर रही हैं. इस कदम से स्टार्टअप्स के लिए IPO प्रोसेस आसान होने और पब्लिक लिस्टिंग की योजना शुरू करने से पहले ESOP पाने वाले फाउंडर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

SEBI eases IPO rules

Trending news

10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
;