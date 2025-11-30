Advertisement
trendingNow13023838
Hindi Newsबिजनेस

बढ़ गया खजाना, ये कंपनियां हुई सबसे ज्यादा मालामाल, मार्केट कैप में रिकॉर्ड तेजी

टॉप-10 में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को फायदा हुआ, जबकि भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के वैल्यूएशन में कमी आई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बढ़ गया खजाना, ये कंपनियां हुई सबसे ज्यादा मालामाल, मार्केट कैप में रिकॉर्ड तेजी

Market cap of top 10 companies : पिछले सप्ताह शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. इस तेजी का फायदा देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 को हुआ, जिनका कुल मार्केट कैप लगभग ₹96,201 करोड़ बढ़ गया है. वहीं, तीन बड़ी कंपनियों को नुकसान भी झेलना पड़ा है. पिछले हफ्ते, BSE बेंचमार्क 474.75 पॉइंट या 0.55 परसेंट चढ़ा है. गुरुवार को सेंसेक्स 86,055.86 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था.

टॉप-10 में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को फायदा हुआ, जबकि भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के वैल्यूएशन में कमी आई. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 28,282.86 करोड़ रुपये जोड़े. जिससे इसका मार्केट वैल्यूएशन 21,20,335.47 करोड़ रुपये हो गया है. बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन 20,347.52 करोड़ रुपये बढ़कर 6,45,676.11 करोड़ रुपये हो गया है.

HDFC बैंक की वैल्यूएशन 13,611.11 करोड़ रुपये बढ़कर 15,48,743.67 करोड़ रुपये हो गई है और ICICI बैंक की वैल्यूएशन 13,599.62 करोड़ बढ़कर 9,92,725.97 करोड़ रुपये हो गई. हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइज़ेश 7,671.41 करोड़ बढ़कर 5,79,644.16 करोड़ रुपये हो गया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 6,415.28 करोड़ बढ़कर 9,04,185.15 करोड़ रुपये हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारती एयरटेल का मार्केट कैप घटा 

इंफोसिस की वैल्यूएशन 6,273.15 करोड़ बढ़कर 6,47,961.98 करोड़ रुपये हो गई. हालांकि, भारती एयरटेल का मार्केट कैप 35,239.01 करोड़ घटकर 11,98,040.84 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि LIC का मार्केट कैप 4,996.75 करोड़ घटकर 5,65,581.29 करोड़ रुपये हो गया और TCS का मार्केट 3,762.81 करोड़ घटकर 11,35,952.85 करोड़ रुपये हो गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे

टॉप-10 कंपनियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रही, उसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का नंबर रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Market cap

Trending news

ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां