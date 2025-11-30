बढ़ गया खजाना, ये कंपनियां हुई सबसे ज्यादा मालामाल, मार्केट कैप में रिकॉर्ड तेजी

Market cap of top 10 companies : पिछले सप्ताह शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. इस तेजी का फायदा देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 को हुआ, जिनका कुल मार्केट कैप लगभग ₹96,201 करोड़ बढ़ गया है. वहीं, तीन बड़ी कंपनियों को नुकसान भी झेलना पड़ा है. पिछले हफ्ते, BSE बेंचमार्क 474.75 पॉइंट या 0.55 परसेंट चढ़ा है. गुरुवार को सेंसेक्स 86,055.86 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था.

टॉप-10 में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को फायदा हुआ, जबकि भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के वैल्यूएशन में कमी आई. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 28,282.86 करोड़ रुपये जोड़े. जिससे इसका मार्केट वैल्यूएशन 21,20,335.47 करोड़ रुपये हो गया है. बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन 20,347.52 करोड़ रुपये बढ़कर 6,45,676.11 करोड़ रुपये हो गया है.

HDFC बैंक की वैल्यूएशन 13,611.11 करोड़ रुपये बढ़कर 15,48,743.67 करोड़ रुपये हो गई है और ICICI बैंक की वैल्यूएशन 13,599.62 करोड़ बढ़कर 9,92,725.97 करोड़ रुपये हो गई. हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइज़ेश 7,671.41 करोड़ बढ़कर 5,79,644.16 करोड़ रुपये हो गया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 6,415.28 करोड़ बढ़कर 9,04,185.15 करोड़ रुपये हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारती एयरटेल का मार्केट कैप घटा

इंफोसिस की वैल्यूएशन 6,273.15 करोड़ बढ़कर 6,47,961.98 करोड़ रुपये हो गई. हालांकि, भारती एयरटेल का मार्केट कैप 35,239.01 करोड़ घटकर 11,98,040.84 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि LIC का मार्केट कैप 4,996.75 करोड़ घटकर 5,65,581.29 करोड़ रुपये हो गया और TCS का मार्केट 3,762.81 करोड़ घटकर 11,35,952.85 करोड़ रुपये हो गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे

टॉप-10 कंपनियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रही, उसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का नंबर रहा है.