SBI को तगड़ा झटका! टॉप 10 में से 7 कंपनियों ₹35,439 करोड़ की चपत, जानें किसे हुआ कितना घाटा?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:07 PM IST
Top-10 Most Valued Firms : पिछले हफ्ते देश में टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से सात का मार्केट वैल्यूएशन 35,439.36 करोड़ रुपये कम हो गया है. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सबसे अधिक नुकसान हुआ. पिछले हफ्ते BSE बेंचमार्क 112.09 अंक या 0.13% चढ़ा था. टॉप-10 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के वैल्यूएशन में गिरावट आई है. जबकि HDFC बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस फायदे में रहीं. 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी गिरावट 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन 12,692.1 करोड़ रुपये गिरकर 8,92,046.88 करोड़ रुपये हो गया. बजाज फाइनेंस को 5,102.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसका मार्केट वैल्यूएशन 6,22,124.01 करोड़ रुपये हो गया है. 

लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट कैप घटा
लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,002.94 करोड़ रुपये घटकर 5,56,436.22 करोड़ रुपये हो गया और ICICI बैंक का 2,571.39 करोड़ रुपये कम होकर 9,65,669.15 करोड़ रुपये हो गया.

LIC का मार्केट कैप भी गिरा

LIC का मार्केट कैप 1,802.62 करोड़ रुपये कम होकर 5,37,403.43 करोड़ रुपये हो गया और TCS का 1,013.07 करोड़ रुपये गिरकर 11,86,660.34 करोड़ रुपये हो गया है। 

HDFC बैंक में इजाफा

हालांकि, HDFC बैंक का वैल्यूएशन 10,126.81 करोड़ रुपये बढ़कर 15,26,765.44 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि इंफोसिस का मार्केट कैप 6,626.62 करोड़ रुपये बढ़कर 6,87,818.84 करोड़ रुपये हुआ. इसके साथ ही भारती एयरटेल का मार्केट कैप 5,359.98 करोड़ रुपये बढ़कर 12,00,692.32 करोड़ रुपये हो गया है. 

रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे वैल्यूएबल फर्म 

इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे वैल्यूएबल फर्म बनी रही. उसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और LIC का नंबर है.

