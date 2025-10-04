Advertisement
trendingNow12948203
Hindi Newsबिजनेस

GST कटौती का जादू, टूटे कार सेल की सारे रिकॉर्ड, सिर्फ सितंबर में बिक गई 1.84 लाख गाड़ियां, इस कंपनी की चांदी ही चांदी

जीएसटी रिफॉर्म के बाद कारों की सेल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.  मजबूत बाजार मांग के चलते मारुति सुजुकी के उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.  भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया कि मजबूत बाजार मांग के

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 04, 2025, 11:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST कटौती का जादू, टूटे कार सेल की सारे रिकॉर्ड, सिर्फ सितंबर में बिक गई 1.84 लाख गाड़ियां, इस कंपनी की चांदी ही चांदी

Car Sale: जीएसटी रिफॉर्म के बाद कारों की सेल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.  मजबूत बाजार मांग के चलते मारुति सुजुकी के उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.  भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया कि मजबूत बाजार मांग के चलते इस वर्ष सितंबर में कंपनी के उत्पादन में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. 

नियामक फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने सितंबर में अपने प्लांट में कुल 2,01,915 यूनिट का निर्माण किया, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,59,743 यूनिट था. कंपनी की ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, एक्सएल 6 और ओईएम मॉडल के उत्पादन में लगभग 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो एक वर्ष पहले की 62,752 यूनिट की तुलना में बढ़कर 79,496 यूनिट हो गई. 

ईको वैन का उत्पादन भी 11,702 यूनिट से बढ़कर 13,201 यूनिट तक पहुंच गया, जबकि सुपर कैरी लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) का उत्पादन इसी अवधि में 3,034 यूनिट से बढ़कर 3,599 यूनिट तक पहुंच गया. कंपनी की ऑल्टो और एस-प्रेसो का उत्पादन 12,318 यूनिट रहा, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि के 12,155 यूनिट के मुकाबले लगभग स्थिर रहा. कॉम्पैक्ट सेगमेंट मॉडल का उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि के 68,413 यूनिट से बढ़कर 93,301 यूनिट हो गया, जिसमें बलेनो, सेलेरियो, डिजायर और स्विफ्ट शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी के अनुसार, सितंबर में मिड-साइज सियाज की एक भी यूनिट का उत्पादन नहीं हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने 1,687 यूनिट का उत्पादन हुआ था. इस सप्ताह की शुरुआत में, वाहन निर्माता ने बताया कि सितंबर में कंपनी कुल बिक्री सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 1,89,665 यूनिट हो गई. एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सतर्क आशावाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं, फेस्टिव स्टॉकिंग, जीएसटी रेट में कमी और आयकर में राहत से उपभोक्ता मांग में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

car

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;