Maruti Suzuki ने वापस बुलाई 39,506 गाड़ियां, कहीं आपकी भी कार तो नहीं है इसमें शामिल? जानिए क्या है कारण?

Maruti Suzuki : देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 39,506 यूनिट्स ग्रैंड विटारा को वापस मंगा रही है. ये रिकॉल उन मॉडलों के लिए है जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी हुई हैं. कंपनी के मुताबिक, कुछ वाहनों में स्पीडोमीटर में फ्यूल लेवल और वार्निंग लाइट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं. ये आशंका है कि फ्यूल इंडिकेटर सही मात्रा नहीं दिखा रहा, जिससे वाहन चालक को गलत जानकारी मिल सकती है.

फ्री निरीक्षण और खराब पार्ट्स का बदलाव

मारुति सुजुकी ने बताया कि प्रभावित वाहनों के मालिकों से कंपनी द्वारा संपर्क किया जाएगा. अधिकृत डीलर वर्कशॉप्स में फ्री निरीक्षण और खराब पार्ट्स का बदलाव किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि ये कदम ग्राहकों की सुरक्षा और उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : देश की तिजोरी में लगी सेंध! विदेशी मुद्रा भंडार $2.7 अरब घटकर $687.73 अरब पर पहुंचा

क्यों आया बुलावा?

मारुति सुजुकी के मुताबिक, ग्रैंड विटारा के कुछ मॉडल में फ्यूल टैंक में पेट्रोल कितना है, इसे लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं. इसके साथ ही स्पीडोमीटर में दिखने वाली फ्यूल रेंज और कुछ वार्निंग लाइट्स भी सही जानकारी नहीं दिखा रहे थे. ये सब समस्याएं ड्राइविंग के दौरान कन्फ्यूजन और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं.