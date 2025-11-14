Advertisement
trendingNow13004213
Hindi Newsबिजनेस

Maruti Suzuki ने वापस बुलाई 39,506 गाड़ियां, कहीं आपकी भी कार तो नहीं है इसमें शामिल? जानिए क्या है कारण?

 कंपनी के मुताबिक, कुछ वाहनों में स्पीडोमीटर में फ्यूल लेवल और वार्निंग लाइट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं. ये आशंका है कि फ्यूल इंडिकेटर सही मात्रा नहीं दिखा रहा, जिससे वाहन चालक को गलत जानकारी मिल सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti Suzuki ने वापस बुलाई 39,506 गाड़ियां, कहीं आपकी भी कार तो नहीं है इसमें शामिल? जानिए क्या है कारण?

Maruti Suzuki :  देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 39,506 यूनिट्स ग्रैंड विटारा को वापस मंगा रही है. ये रिकॉल उन मॉडलों के लिए है जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी हुई हैं. कंपनी के मुताबिक, कुछ वाहनों में स्पीडोमीटर में फ्यूल लेवल और वार्निंग लाइट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं. ये आशंका है कि फ्यूल इंडिकेटर सही मात्रा नहीं दिखा रहा, जिससे वाहन चालक को गलत जानकारी मिल सकती है.

 फ्री निरीक्षण और खराब पार्ट्स का बदलाव

मारुति सुजुकी ने बताया कि प्रभावित वाहनों के मालिकों से कंपनी द्वारा संपर्क किया जाएगा. अधिकृत डीलर वर्कशॉप्स में फ्री निरीक्षण और खराब पार्ट्स का बदलाव किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि ये कदम ग्राहकों की सुरक्षा और उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : देश की तिजोरी में लगी सेंध! विदेशी मुद्रा भंडार $2.7 अरब घटकर $687.73 अरब पर पहुंचा

क्यों आया बुलावा?

मारुति सुजुकी के मुताबिक, ग्रैंड विटारा के कुछ मॉडल में फ्यूल टैंक में पेट्रोल कितना है, इसे लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं. इसके साथ ही स्पीडोमीटर में दिखने वाली फ्यूल रेंज और कुछ वार्निंग लाइट्स भी सही जानकारी नहीं दिखा रहे थे. ये सब समस्याएं ड्राइविंग के दौरान कन्फ्यूजन और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki

Trending news

राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
bihar
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
bihar chunav 2025
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
MY का दौर हुआ पुराना... अब ME का आया जमाना; NDA के 'क्लीन स्वीप' का यही है सीक्रेट!
bihar chunav 2025
MY का दौर हुआ पुराना... अब ME का आया जमाना; NDA के 'क्लीन स्वीप' का यही है सीक्रेट!
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
bihar chunav 2025
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
'पुराना MY तुष्टिकरण खत्म, बिहार ने नया MY मॉडल चुना', कार्यकर्ताओं से बोले PM
BJP
'पुराना MY तुष्टिकरण खत्म, बिहार ने नया MY मॉडल चुना', कार्यकर्ताओं से बोले PM
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ