Maruti की कार चलाने वालों के ल‍िए आई खुशखबरी, कंपनी का र‍िकॉर्ड सुन खुशी से झूम पड़ेंगे आप

Maruti Suzuki: कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि पहली एक करोड़ कारें बेचने में 28 साल 2 महीने का लगा था. इसके बाद अगली एक करोड़ कारों की ब‍िक्री के लि‍ए कंपनी ने महज 7 साल 5 महीने का समय ल‍िया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:44 PM IST
Maruti Suzuki Sales Record: देश की सबसे बड़ी कार न‍िर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) की तरफ से बुधवार को घोषणा की गई क‍ि कंपनी ने देश के घरेलू बाजार में 3 करोड़ कारों की बिक्री का बड़ा र‍िकॉर्ड हासिल कर लिया है. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि पहली एक करोड़ कारें बेचने में 28 साल 2 महीने का लगा था. इसके बाद अगली एक करोड़ कारों की ब‍िक्री के लि‍ए कंपनी ने महज 7 साल 5 महीने का समय ल‍िया. इसके बाद ब‍िक्री में और तेजी आई और तीसरे करोड़ का आंकड़ा महज छह साल 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में पार हो गया.

सबसे ज्‍यादा 47 लाख ऑल्‍टो की ब‍िक्री हुई

इससे यह साफ है क‍ि भारतीय कस्‍टमर के बीच मारुति का ब्रांड कितना पसंदीदा होता जा रहा है. मारुत‍ि की तीन करोड़ कारों में सबसे ज्‍यादा ब‍िकने वाली मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) रही. मारुत‍ि ऑल्‍टो की सबसे ज्‍यादा 47 लाख से ज्‍यादा यूनिट की ब‍िक्री हुई. इसके बाद वैगनआर की करीब 34 लाख और स्विफ्ट की 32 लाख से ज्‍यादा यून‍िट ब‍िकीं. बेस्‍ट सेलर कारों की ल‍िस्‍ट में ब्रीजा और नई फ्रॉन्क्स भी शाम‍िल रहीं.

मारुत‍ि का 32 साल का सफरनामा
देश में 14 दिसंबर 1983 को पहली मारुति 800 कार ग्राहक को म‍िली थी. तब से यह हर घर का पसंदीदा नाम बन गई है. आज मारुत‍ि के बाजार में 19 मॉडल, 170 से ज्यादा वेर‍िएंट की बाजार में ब‍िक्री हो रही है. इस मौके पर एमडी-सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा क‍ि हम तीन करोड़ पर‍िवारों का भरोसा देखकर काफी खुशी महसूस करते हैं. हमारा सफर जारी है और हम सस्ती, भरोसेमंद गाड़ी हर घर तक पहुंचाएंगे.

मारुत‍ि की पसंदीदा गाड़‍ियों के नाम
मारुत‍ि की सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली कारों में मारुति सुजुकी ऑल्टो का नाम पहले नंबर पर ल‍िया जाता है. यह किफायती कीमत, आसान ड्राइव‍िंग और बेहतरीन माइलेज के कारण एंट्री-लेवल कस्‍टमर की पसंदीदा है. मारुत‍ि की वैगन-आर को 'टॉल-बॉय' डिजाइन के लिए जाना जाता है. फैम‍िली कार के तौर पर इसे काफी पसंद क‍िया जाता है. मारुति सुजुकी डिजायर Swift बेस्‍ड कॉम्पैक्ट सेडान कार है. यह कंपनी की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों में शामिल रहती है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Maruti Suzuki

