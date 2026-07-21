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2 महीने में दूसरी बार महंगी हुई मारुति की कार, ₹30000 तक बढ़े दाम, जंग से सिर्फ तेल नहीं गाड़ियों का भी बिगड़ा बजट

Maruti Suzuki car price hike: भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से गाड़ियों के दाम बड़ा दिए हैं. अगस्त 2026 से मारुति की कारें 30000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 21, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:06 PM IST
2 महीने में दूसरी बार महंगी हुई मारुति की कार, ₹30000 तक बढ़े दाम, जंग से सिर्फ तेल नहीं गाड़ियों का भी बिगड़ा बजट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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