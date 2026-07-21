/2 महीने में दूसरी बार महंगी हुई मारुति की कार, ₹30000 तक बढ़े दाम, जंग से सिर्फ तेल नहीं गाड़ियों का भी बिगड़ा बजट

Maruti Suzuki Car Price: अगर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अगले महीने से ये महंगी होने वाली है. मारुति सुजुकी ने अपनी कार की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का फैसला किया है. देश की सबसे बड़ी पैसेंजर कार मैन्युफैक्टरिंग ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने अगस्त 2026 से अपनी सभी मॉडल की कारों की कीमतों में 30000 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. बीते दो महीनों में ये दूसरी बार है, जब मारुति ने अपनी कार के दाम बढ़ा दिए हैं.
21 जुलाई को मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि वो अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अपनी कार के दामों को बढ़ाने जा रहे हैं. अगस्त 2026 से ये दाम बढ़ जाएंगे. कंपनी ने इससे पहले 21 मई 2026 को भी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी. उस बार भी 30000 रुपये तक दाम बढ़ा दिए गए थे. अब फिर से गाड़ियों के दाम में 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. मारुति सुजुकी की ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, स्विफ्ट, वैगनआर, फ्रॉन्क्स, बलेनो, डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो भारत में बिकने वाली सबसे पॉपुलर कारें हैं.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और महंगाई के बढ़ते दबाव के चलते मारुति ने अपनी गाड़ियों के दाम में इजाफा करने फैसला किया है. अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल ट्रेड रूट बाधित है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से ऊर्जा संकट के हालात बने हुए हैं. कंपनियों को कच्चे माल के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है. बढ़ती लागत कंपनी पर बोझ बढ़ाती है. ऐसे में ऑटोमोबाइल कंपनी ने बढ़ती लागत का असर कम करने के लिए वाहनों की कीमत बढाने का फैसला किया.
मारुति के अलावा TATA Motors ने 1 जुलाई से अपनी सभी पैसेंजर्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में 1.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. हुंडई मोटर इंडिया ने भी 1 जून से अपने सभी मॉर्डल के दाम में अधिकतम 12800 रुपये तक का इजाफा किया . वहीं KIA India ने 1 जुलाई से अपनी कारों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की.
मई 2026 में कीमत बढ़ोतरी के ऐलान के बाद मारुति ने छोटी कारों की खरीद पर ग्राहकों को प्राइस प्रोटेक्शन का फायदा दिया था, यानी 14 जून 2026 तक या उससे पहले तक मारुति सुजुकी की छोटी गाड़ियों की बुकिंग करने वाले ग्राहकों को बढ़ी कीमत से छूट मिली थी.
Alto K10
S-Presso
Celerio
WagonR
इन गाड़ियों की खरीदारी पर 14 जून 2026 तक ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमत का असर नहीं झेलना पड़ा था.
कितनी महंगी हो गई मारुति की गाड़ियां
Maruti Suzuki's के सभी मॉडल जैसे sedans, स्मॉल कार, SUVs के S-Presso से लेकर प्रीमियम यूटिलिसी व्हीक्ल्स Invicto की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है. 3.5 लाख से लेकर 28.70 लाख रुपये (ex-showroom) रेंज की गाड़ियां बेचने वाली मारुति की कार अब 30000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी. अगस्त 2026 से नई कीमतें लागू होंगी.