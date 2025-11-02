इतनी गाड़ियां बिकीं कि रिकॉर्ड टूट गए! Maruti, Tata Motors और Mahindra ने रचा इतिहास

October Auto Sales 2025 : भारत के ऑटो सेक्टर में अक्टूबर 2025 ऐतिहासिक साबित हुआ है. देश की टॉप वाहन निर्माता कंपनियां मारुती सुजुकी, टाटा मोटर्स महिंद्राएंड महिंद्रा और Kia इंडिया ने घरेलू बाजार में रिकॉर्डतोड़ बिक्री दर्ज की है. त्योहारी सीजन की जबरदस्त मांग और GST 2.0 से मिले प्रोत्साहन ने इस ग्रोथ को और बढ़ावा दिया है.

मारुती सुजुकी की रिकॉर्ड बिक्री

मारुती सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी ने अक्टूबर में 2,42,096 यूनिट्स की रिटेल बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% की ग्रोथ है. यह मारुती के इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची अक्टूबर सेल रही है. उन्होंने कहा कि नवरात्र से शुरू हुए 40 दिनों के त्योहारी पीरियड में कंपनी को 5 लाख बुकिंग्स मिलीं और 4.1 लाख रिटेल सेल्स हुईं, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी हैं. बनर्जी ने बताया कि GST 2.0 लागू होने के बाद नए ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है और पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में तेजी आई है.

अक्टूबर में कंपनी की कुल घरेलू बिक्री (कमर्शियल वाहन समेत) रही 1,80,675 यूनिट्स, जो पिछले साल के 1,63,130 यूनिट्स से 10.75% ज्यादा है. केवल पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 1,76,318 यूनिट्स रही, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 10.48% अधिक है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV सेल्स में धमाका

महिंद्राएंड महिंद्रा ने भी रिकॉर्डतोड़ SUV बिक्री दर्ज की. कंपनी ने अक्टूबर में 71,624 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के 54,504 यूनिट्स से 31% की बढ़त दर्शाती है. M&M के ऑटोमोटिव डिविजन के सीईओ नलिनीकांत गोलगुंटा ने कहा, 'अक्टूबर में हमने अब तक की सबसे ज्यादा SUV बिक्री दर्ज की है.'

सबसे बड़ी मंथली सेल

टाटा मोटर्स ने भी अक्टूबर में अपनी अब तक की सबसे बड़ी होलसेल बिक्री दर्ज की. कंपनी ने 61,295 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के 48,423 यूनिट्स की तुलना में 26.6% की बढ़ोतरी है. लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड बनाते हुए, Tata Motors की SUV सेल्स 47,000 यूनिट्स पार कर गईं, जिससे SUV का कंपनी की कुल बिक्री में 77% हिस्सा रहा.

Hyundai को मामूली गिरावट, फिर भी SUV की डिमांड मजबूत

दूसरी ओर, हुंडई की की घरेलू बिक्री में 3.2% की गिरावट दर्ज की गई. कंपनी ने अक्टूबर में 53,792 यूनिट्स बेचीं. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 55,568 यूनिट्स था. हालांकि, Hyundai के SUV मॉडल Creta और Venue की संयुक्त बिक्री 30,119 यूनिट्स रही, जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मंथली SUV सेल है.

अन्य कंपनियों का प्रदर्शन

Kia इंडिया, स्कोडा ऑटो इंडिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी अक्टूबर में मजबूत बिक्री दर्ज की है, जिससे यह महीना भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए बेहद सफल साबित हुआ।