GST Reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में छोटी कारों पर टैक्स कटौती का ऐलान किये जाने के बाद यह राहत मिली है. इस कटौती से कारों की कीमत में सवा लाख रुपये तक की कमी आने वाली है.
Maruti Suzuki GST Cut: सरकार की तरफ से जीएसटी सुधार को लेकर उठाए गए कदमों का फायदा कंपनियों ने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है. हाल ही में मदर डेयरी ने दूध से लेकर मक्खन और घी तक के रेट में कमी की थी. इसके अलावा ऑटो कंपनियों की तरफ से भी ग्राहकों को फायदा दिया जा रहा है. इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा कि वह कस्टमर्स को कारों पर घटे हुए जीएसटी (GST) का पूरा फायदा देगी. कंपनी की तरफ से अपनी एंट्री-लेवल कारों की एक्स-शोरूम कीमत में 1.29 लाख रुपये तक की कमी की जा रही है.
फेस्टिव सीजन से ठीक पहले हो रही कटौती
मारुति सुजुकी की कारें सोमवार यानी 22 सितंबर 2025 से सस्ती हो जाएंगी. मारुति की कारों में यह कटौती फेस्टिव सीजन से ठीक पहले हो रही है. हर साल फेस्टिव सीजन का टाइम कारों की बिक्री के लिए काफी अहम माना जाता है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में छोटी कारों पर टैक्स में कटौती की घोषणा किये जाने के बाद यह राहत मिली है. माल और सेवा कर (GST) को पहले के 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा 1% सेस को भी हटा दिया गया है.
इन कारों पर मिलेगा टैक्स कटौती का सबसे ज्यादा फायदा
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की छोटी कारों (सब 4 मीटर कैटेगरी) में मजबूत पकड़ है. इन कारों पर टैक्स कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. कंपनी के कई पसंदीदा मॉडल इसी सेगमेंट के तहत आते हैं. इसलिए कस्टमर उन कारों के एक्स-शोरूम प्राइस की कीमत में कमी की उम्मीद कर सकते हैं. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी संजीव ग्रोवर ने इस घोषणा की पुष्टि की है. जीएसटी की नई दरों के बाद मारुति सुजुकी की कारों की कीमतें कि कितनी कम हो जाएंगी, आइए जानते हैं सभी कारों के एक्स-शोरूम प्राइस कितने कम हो जाएंगे?
> एस-प्रेसो: 1.29 लाख रुपये तक सस्ती
> ऑल्टो के10: 1.07 लाख रुपये तक सस्ती
> सेलेरियो: 94,100 रुपये तक सस्ती
> वैगनआर: 79,600 रुपये तक सस्ती
> इग्निस: 71,300 रुपये तक सस्ती
> स्विफ्ट: 84,600 रुपये तक सस्ती
> बलेनो: 86,100 रुपये तक सस्ती
> डिजायर: 87,700 रुपये तक सस्ती
> फ्रोंक्स: 1.12 लाख रुपये तक सस्ती
> ब्रेजा: 1.12 लाख रुपये तक सस्ती
> ग्रैंड विटारा: 1.07 लाख रुपये तक सस्ती
> जिम्नी: 51,900 रुपये तक सस्ती
> अर्टिगा: 46,400 रुपये तक सस्ती
> एक्सएल6: 52,000 रुपये तक सस्ती
> इनविक्टो: 61,700 रुपये तक सस्ती