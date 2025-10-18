Maruti Suzuki Record Sale: देश की सबसे बड़ी कार न‍िर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki) धनतेरस पर अपने ही र‍िकॉर्ड को तोड़ने का प्‍लान कर रही है. अपने प्‍लान के तहत कंपनी 50,000 कारों की डिलीवरी करने का प्‍लान कर रही है. कंपनी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया क‍ि जीएसटी सुधारों के बाद कारों की मांग में जबरदस्‍त उछाल आया है. यह खबर फेस्‍ट‍िव सीजन में खरीदारों के लिए खुशहाली ला रही है. धनतेरस इस साल कुछ एर‍िया में दो द‍िन तक मनाई जा रही है, इससे बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है.

इस बार 10,000 कारें ज्‍यादा ड‍िलीवर होंगी

मारुत‍ि के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर्थो बनर्जी (Partho Banerjee) ने कहा क‍ि हमने शन‍िवार शाम त‍क 38,500 कारों की डिलीवरी कर दी है. उम्मीद की जा रही है क‍ि यह आंकड़ा द‍िन के आख‍िर तक 41,000 तक पहुंच जाएगा. पिछले साल धनतेरस पर कंपनी की तरफ से 41,500 कारों की डिलीवरी हुई थी. इस ह‍िसाब से ड‍िलीवरी की जाने वाली कारों का आंकड़ा 50,000 कारों का पार करने की उम्मीद है. यह नंबर प‍िछले साल के आंकड़े से करीब 10,000 ज्यादा है. बनर्जी ने कहा क‍ि कल यानी रव‍िवार को भी 10,000 कारों की डिलीवरी होने का प्‍लान है. इस तरह इस बार आंकड़ा 51,000 कारों की ड‍िलीवरी का बनने जा रहा है.

धनतेरस का दो दिन का शुभ मुहूर्त

इस साल धनतेरस शनिवार दोपहर 12:18 बजे से शुरू होकर रविवार को दोपहर 1:51 बजे तक है. कई लोग शनिवार को खरीदारी से हिचकते हैं. इस तरह के लोग संडे के द‍िन ड‍िलीवरी लेने का प्‍लान कर रहे हैं. बनर्जी ने कहा क‍ि शनिवार होने से कुछ ग्राहक कल डिलीवरी लेंगे. जीएसटी र‍िफॉर्म से कारों की कीमत में आई गि‍रावट के कारण ग्राहकों के बीच उत्‍साह देखा जा रहा है.

कारों पर 28 से घटकर 18% पर आया GST

22 सितंबर 2025 से सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन साबुन से लेकर छोटी कारों और एसयूवी तक सैकड़ों चीजों पर जीएसटी दर को कम क‍िया है. छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. एसयूवी पर अब फ्लैट 40% टैक्स है, जिसमें कंपेंसेशन सेस खत्म हो गया. बनर्जी ने कहा क‍ि ट्रैक्शन काफी अच्छा है. हर दिन 14,000 बुकिंग आ रही हैं. जीएसटी कटौती की घोषणा के बाद से 4.5 लाख बुकिंग मिलीं, जिनमें एक लाख छोटी कारों की हैं.

डीलरशिप और फैक्ट्री पर जोर: 50% ज्यादा बिक्री

त्योहारी मौसम में मारुति सुजुकी की रिटेल सेल्स 3.25 लाख यूनिट हो चुकी हैं. यह पिछले साल से 50% ज्यादा है. धनतेरस के मौके पर डीलरशिप देर रात तक खुल रही हैं. इतना ही नहीं फैक्टरियां ओवरटाइम चल रही हैं. बनर्जी ने कहा क‍ि सभी मॉडल्स पर गाड़ियां कम पड़ रही हैं, लेकिन कुछ दिन और बाकी हैं. यह रिकॉर्ड बिक्री कार मार्केट की मजबूती दिखाती है. ग्राहक छोटी कारों की तरफ ज्‍यादा आकर्षित हो रहे हैं.