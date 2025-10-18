Advertisement
trendingNow12967521
Hindi Newsबिजनेस

सेल्‍स का अपना ही र‍िकॉर्ड तोड़ने जा रही Maruti, धनतेरस की ब‍िक्री सुन दंग रह जाएंगे आप

Maruti Sell on Dhanteras: धनतेरस के मौके पर लोगों के बीच नई कार लेने का क्रेज होता है. जीएसटी कटौती के बाद मारुत‍ि का प्‍लान है क‍ि इस बार दो द‍िन पड़ने वाली धनतेरस के मौके पर 50000 से ज्‍यादा कारों की ड‍िलीवरी की जाए. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेल्‍स का अपना ही र‍िकॉर्ड तोड़ने जा रही Maruti, धनतेरस की ब‍िक्री सुन दंग रह जाएंगे आप

Maruti Suzuki Record Sale: देश की सबसे बड़ी कार न‍िर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki) धनतेरस पर अपने ही र‍िकॉर्ड को तोड़ने का प्‍लान कर रही है. अपने प्‍लान के तहत कंपनी 50,000 कारों की डिलीवरी करने का प्‍लान कर रही है. कंपनी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया क‍ि जीएसटी सुधारों के बाद कारों की मांग में जबरदस्‍त उछाल आया है. यह खबर फेस्‍ट‍िव सीजन में खरीदारों के लिए खुशहाली ला रही है. धनतेरस इस साल कुछ एर‍िया में दो द‍िन तक मनाई जा रही है, इससे बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है.

इस बार 10,000 कारें ज्‍यादा ड‍िलीवर होंगी

मारुत‍ि के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर्थो बनर्जी (Partho Banerjee) ने कहा क‍ि हमने शन‍िवार शाम त‍क 38,500 कारों की डिलीवरी कर दी है. उम्मीद की जा रही है क‍ि यह आंकड़ा द‍िन के आख‍िर तक 41,000 तक पहुंच जाएगा. पिछले साल धनतेरस पर कंपनी की तरफ से 41,500 कारों की डिलीवरी हुई थी. इस ह‍िसाब से ड‍िलीवरी की जाने वाली कारों का आंकड़ा 50,000 कारों का पार करने की उम्मीद है. यह नंबर प‍िछले साल के आंकड़े से करीब 10,000 ज्यादा है. बनर्जी ने कहा क‍ि कल यानी रव‍िवार को भी 10,000 कारों की डिलीवरी होने का प्‍लान है. इस तरह इस बार आंकड़ा 51,000 कारों की ड‍िलीवरी का बनने जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

धनतेरस का दो दिन का शुभ मुहूर्त
इस साल धनतेरस शनिवार दोपहर 12:18 बजे से शुरू होकर रविवार को दोपहर 1:51 बजे तक है. कई लोग शनिवार को खरीदारी से हिचकते हैं. इस तरह के लोग संडे के द‍िन ड‍िलीवरी लेने का प्‍लान कर रहे हैं. बनर्जी ने कहा क‍ि शनिवार होने से कुछ ग्राहक कल डिलीवरी लेंगे. जीएसटी र‍िफॉर्म से कारों की कीमत में आई गि‍रावट के कारण ग्राहकों के बीच उत्‍साह देखा जा रहा है.

कारों पर 28 से घटकर 18% पर आया GST
22 सितंबर 2025 से सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन साबुन से लेकर छोटी कारों और एसयूवी तक सैकड़ों चीजों पर जीएसटी दर को कम क‍िया है. छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. एसयूवी पर अब फ्लैट 40% टैक्स है, जिसमें कंपेंसेशन सेस खत्म हो गया. बनर्जी ने कहा क‍ि ट्रैक्शन काफी अच्छा है. हर दिन 14,000 बुकिंग आ रही हैं. जीएसटी कटौती की घोषणा के बाद से 4.5 लाख बुकिंग मिलीं, जिनमें एक लाख छोटी कारों की हैं.

डीलरशिप और फैक्ट्री पर जोर: 50% ज्यादा बिक्री
त्योहारी मौसम में मारुति सुजुकी की रिटेल सेल्स 3.25 लाख यूनिट हो चुकी हैं. यह पिछले साल से 50% ज्यादा है. धनतेरस के मौके पर डीलरशिप देर रात तक खुल रही हैं. इतना ही नहीं फैक्टरियां ओवरटाइम चल रही हैं. बनर्जी ने कहा क‍ि सभी मॉडल्स पर गाड़ियां कम पड़ रही हैं, लेकिन कुछ दिन और बाकी हैं. यह रिकॉर्ड बिक्री कार मार्केट की मजबूती दिखाती है. ग्राहक छोटी कारों की तरफ ज्‍यादा आकर्षित हो रहे हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzukidhanteras

Trending news

DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
jammu kashmir news
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...