ग्राहकों को झटका! Maruti Suzuki की कारें होंगी महंगी, जून 2026 से 30 हजार रुपये तक बढ़ेंगी कीमतें

Maruti Suzuki to Hike Prices: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, जून 2026 से नई कीमतें लागू होंगी. अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर वाहनों की कीमत में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई का दबाव बना हुआ है. पिछले कुछ महीनों से कंपनी लागत कम करने के कई प्रयास कर रही थी ताकि ग्राहकों पर बोझ कम डाला जा सके, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है.

अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से तय की जाएगी कीमतें

मारुति सुजुकी ने ये भी कहा कि ग्राहकों पर असर कम से कम पड़े, इसके लिए कंपनी ने पूरी कोशिश की है. हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से तय की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में कई कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं. बढ़ती कमोडिटी कीमतों, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और महंगाई के कारण ऑटो कंपनियों पर लगातार दबाव बना हुआ है. इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपने SUV और कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. कंपनी ने कहा था कि 6 अप्रैल 2026 से कीमतों में अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि औसतन करीब 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी. महिंद्रा ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट को वजह बताया था.

वहीं टाटा मोटर्स ने भी 1 अप्रैल 2026 से अपने इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की पुष्टि की थी. कंपनी के अनुसार औसत बढ़ोतरी करीब 0.5 प्रतिशत रही और इसकी मुख्य वजह लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट है

इसके अलावा ह्युंडई मोटर इंडिया ने भी मई 2026 से अपनी पूरी कार लाइनअप की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी ने कहा कि कीमतों में इजाफा मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगा. ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से लगातार हो रही कीमतों में बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन से जुड़ी लागत का दबाव अभी भी बना हुआ है. ऐसे में कंपनियां प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने की कोशिश के साथ-साथ लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने को मजबूर हैं.