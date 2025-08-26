टैरिफ टेंशन के बीच जापानी कंपनी का भारत में बड़े निवेश का ऐलान, सुजुकी करेगी ₹70000 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट

Maruti Investment: भारत पर भले ही अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है. टैरिफ के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका की कोशिशों के बीच भारत पर दुनिया के अन्य देशों का भरोसा बढ़ रहा है. जापानी कंपनी ने भारत पर भरोसा दिखाते हुए 70000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है. जापान की दिग्गज कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो अगले 5-6 सालों में भारत में बड़ा दांव लगाएगी. सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि आने वाले सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

भारत में 70 हजार करोड़ का निवेश



मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara SUV के लॉन्च के दौरान ग्लोबल सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशीहिरो सुजुकी ने कहा कि सुजुकी अगले पांच से छह वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. सुजुकी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस निवेश का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना, नए मॉडल को लॉन्च करना और कंपनी के मार्केट शेयर को बनाए रखना है. जापानी कंपनी पहले ही भारत में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और इससे वैल्यू चेन में 11 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई हैं.

ई-विटारा' की लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक वाहन'ई-विटारा' को झंडी दिखाई. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. अब भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा. इससे देश में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो गई है. इस प्लांट में बनी ई-विटारा के पहले बैच को पिपावाव बंदरगाह से यूरोपीय क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम शामिल हैं.

