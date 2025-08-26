 टैरिफ टेंशन के बीच जापानी कंपनी का भारत में बड़े निवेश का ऐलान, सुजुकी करेगी ₹70000 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट
Advertisement
trendingNow12897403
Hindi Newsबिजनेस

टैरिफ टेंशन के बीच जापानी कंपनी का भारत में बड़े निवेश का ऐलान, सुजुकी करेगी ₹70000 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट

भारत पर भले ही अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है. टैरिफ के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका की कोशिशों के बीच भारत पर दुनिया के अन्य देशों का भरोसा बढ़ रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 26, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैरिफ टेंशन के बीच जापानी कंपनी का भारत में बड़े निवेश का ऐलान, सुजुकी करेगी ₹70000 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट

Maruti Investment: भारत पर भले ही अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है. टैरिफ के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका की कोशिशों के बीच भारत पर दुनिया के अन्य देशों का भरोसा बढ़ रहा है. जापानी कंपनी ने भारत पर भरोसा दिखाते हुए 70000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है.  जापान की दिग्गज कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो अगले 5-6 सालों में भारत में बड़ा दांव लगाएगी.  सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि आने वाले सालों में भारत में  70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. 

भारत में 70 हजार करोड़ का निवेश   
 
मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara SUV के लॉन्च के दौरान ग्लोबल सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशीहिरो सुजुकी ने  कहा कि सुजुकी अगले पांच से छह वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. सुजुकी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस निवेश का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना, नए मॉडल को लॉन्च करना और कंपनी के मार्केट शेयर को बनाए रखना है.  जापानी कंपनी पहले ही भारत में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और इससे वैल्यू चेन में 11 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई हैं.  

ई-विटारा' की लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी  

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक वाहन'ई-विटारा' को झंडी दिखाई. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. अब भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा. इससे देश में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो गई है.  इस प्लांट में बनी ई-विटारा के पहले बैच को पिपावाव बंदरगाह से यूरोपीय क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम शामिल हैं. 
 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Investment

Trending news

जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
breaking news
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
;