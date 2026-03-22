FPI Outflow: विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाया? मार्च में रिकॉर्ड ₹88,180 करोड़ निकाले, जानिए क्या है वजह?

FPI Sell-off : पिछले एक महीने से भारतीय शेयर बाजार में लगातार उठा-पटक देखने को मिली है. इसी बीच मार्च में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से अब तक ₹88,180 करोड़ (करीब 9.6 अरब डॉलर) की निकासी की है. इस बिकवाली के पीछे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, रुपये की गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का भारत की आर्थिक ग्रोथ और कॉरपोरेट आय पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता मुख्य वजह मानी जा रही है.

फरवरी में किया था ₹22,615 करोड़ का निवेश

ये तेज बिकवाली फरवरी में आई मजबूत रिकवरी के बाद देखने को मिली है. फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने ₹22,615 करोड़ का निवेश किया था. NSDL के आंकड़ों के अनुसार ये पिछले 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक निवेश था. ताजा निकासी के साथ ही 2026 में अब तक कुल FPI आउटफ्लो ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. मार्च (20 मार्च तक) के दौरान FPIs हर कारोबारी दिन नेट सेलर रहे हैं और कैश मार्केट में ₹88,180 करोड़ के शेयर बेचे हैं. ये निकासी अक्टूबर 2024 में दर्ज ₹94,017 करोड़ के रिकॉर्ड मासिक आउटफ्लो से अभी भी कम है.

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क्यों हुई लगातार बिकवाली?

मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, लगातार बिकवाली का दबाव वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण बना हुआ है. एंजेल वन के सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट वकार जावेद खान के मुताबिक, मिडिल ईस्ट तनाव में तेज बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण है. लंबे समय तक संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित बाधा की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है. इससे निवेशकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि रुपये का डॉलर के मुकाबले करीब 92 के लेवल पर बने रहना, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, फरवरी की तेजी के बाद मुनाफावसूली और चौथी तिमाही के नतीजों का अनुमान भी इस ट्रेंड को और तेज कर रहा है.

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क्या है एक्सपर्ट की राय?

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रिंसिपल मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी भी एक अहम कारण है. इससे डॉलर आधारित निवेश ज्यादा आकर्षक हो गए हैं. इसके चलते पूंजी उभरते बाजारों जैसे भारत से बाहर जा रही है. आमतौर पर इससे डॉलर मजबूत होता है और वैश्विक लिक्विडिटी घटती है. इससे उभरते बाजारों में निवेशकों का रुझान कमजोर पड़ता है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार ने भी कहा कि मिडिल ईस्ट का तनाव FPI बिकवाली को बढ़ा रहा है. इसके साथ ही वैश्विक बाजारों में कमजोरी, रुपये में गिरावट और महंगे कच्चे तेल का भारत की ग्रोथ और कंपनियों की आय पर असर निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है.

सेक्टोरल आधार पर वित्तीय सेवाओं (फाइनेंशियल सर्विसेज) में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली. 15 मार्च तक के पखवाड़े में FPIs ने इस सेक्टर में ₹31,831 करोड़ के शेयर बेचे. आगे की बात करें तो विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में बाजार का रुख सतर्क बना रह सकता है. अगर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहता है या जियो-पॉलिटिकल तनाव और बढ़ता है तो निकासी जारी रह सकती है.

हालांकि, तनाव में कमी, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) का मजबूत समर्थन या बेहतर कॉरपोरेट नतीजे बाजार को संभाल सकते हैं और चुनिंदा खरीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं.