Cipla की कमान छोड़ेंगे MD Vohra, सीओओ Achin Gupta की ताजपोशी लगभग पक्की!

इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. देश की जानी-मानी फार्मा कंपनी Cipla में टॉप मैनेजमेंट का फेरबदल अब लगभग तय माना जा रहा है. खबर है कि कंपनी के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (GCEO) उमंग वोहरा (Umang Vohra) वित्त वर्ष 2026 के अंत तक अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे सकते हैं. उनकी जगह कंपनी के मौजूदा ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) अचिन गुप्ता (Achin Gupta) को Cipla की कमान सौंपी जा सकती है.

उमंग वोहरा ने 1 सितंबर 2016 से Cipla के MD और GCEO के रूप में कार्यभार संभाला था. उनकी पांच साल की दोबारा नियुक्ति अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक के लिए कंपनी की 85वीं AGM में मंजूर की गई थी. यानी जैसे ही यह कार्यकाल समाप्त होगा, वोहरा कंपनी को अलविदा कह सकते हैं.

शानदार करियर और बहुमुखी अनुभव

वोहरा Cipla में आने से पहले कई दिग्गज कंपनियों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा चुके हैं. उन्होंने आयशर मोटर्स, पेप्सिको और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसी कंपनियों में भारत और अमेरिका में अहम जिम्मेदारियां संभालीं. वोहरा इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस में डिग्री धारक हैं. Cipla में शुरुआत उन्होंने ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजी ऑफिसर के तौर पर की थी, उसके बाद उन्हें COO और फिर MD और GCEO की जिम्मेदारी दी गई.

अचिन गुप्ता बन सकते हैं नया चेहरा

सूत्रों के मुताबिक, Cipla में वोहरा की विदाई के बाद अचिन गुप्ता को नया MD और CEO नियुक्त किया जा सकता है. गुप्ता कंपनी के ग्लोबल COO के तौर पर फिलहाल पूरी दुनिया में Cipla के ऑपरेशन्स को संभाल रहे हैं. उन्हें दवा उद्योग का गहरा अनुभव है और वे संगठन की नई रणनीति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

फार्मा सेक्टर में बदलाव की लहर

यह बदलाव सिर्फ Cipla तक सीमित नहीं है. हाल ही में फार्मा दिग्गज सन फार्मास्यूटिकल्स में भी बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है. कंपनी के फाउंडर दिलीप संघवी ने मैनेजिंग डायरेक्टर पद छोड़ दिया और उनकी जगह किरण गणोरकर को नई जिम्मेदारी मिली. संघवी के बेटे आलोक संघवी को COO बनाया गया है, जबकि उनकी बेटी विदि संघवी घरेलू कंज्यूमर हेल्थकेयर सेगमेंट की कमान संभाल रही हैं.

निवेशकों की नजर

Cipla के इस लीडरशिप ट्रांजिशन को लेकर निवेशकों की पैनी नजर कंपनी के शेयरों पर टिकी हुई है. मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि अचिन गुप्ता की ताजपोशी Cipla की ग्रोथ स्टोरी को नई दिशा दे सकती है और निवेशकों में भरोसा बनाए रख सकती है.