Cipla की कमान छोड़ेंगे MD Vohra, सीओओ Achin Gupta की ताजपोशी लगभग पक्की!
Advertisement
trendingNow12932923
Hindi Newsबिजनेस

Cipla की कमान छोड़ेंगे MD Vohra, सीओओ Achin Gupta की ताजपोशी लगभग पक्की!

इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. देश की जानी-मानी फार्मा कंपनी Cipla में टॉप मैनेजमेंट का फेरबदल अब लगभग तय माना जा रहा है. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cipla की कमान छोड़ेंगे MD Vohra, सीओओ Achin Gupta की ताजपोशी लगभग पक्की!

इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. देश की जानी-मानी फार्मा कंपनी Cipla में टॉप मैनेजमेंट का फेरबदल अब लगभग तय माना जा रहा है. खबर है कि कंपनी के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (GCEO) उमंग वोहरा (Umang Vohra) वित्त वर्ष 2026 के अंत तक अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे सकते हैं. उनकी जगह कंपनी के मौजूदा ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) अचिन गुप्ता (Achin Gupta) को Cipla की कमान सौंपी जा सकती है.

उमंग वोहरा ने 1 सितंबर 2016 से Cipla के MD और GCEO के रूप में कार्यभार संभाला था. उनकी पांच साल की दोबारा नियुक्ति अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक के लिए कंपनी की 85वीं AGM में मंजूर की गई थी. यानी जैसे ही यह कार्यकाल समाप्त होगा, वोहरा कंपनी को अलविदा कह सकते हैं.

शानदार करियर और बहुमुखी अनुभव
वोहरा Cipla में आने से पहले कई दिग्गज कंपनियों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा चुके हैं. उन्होंने आयशर मोटर्स, पेप्सिको और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसी कंपनियों में भारत और अमेरिका में अहम जिम्मेदारियां संभालीं. वोहरा इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस में डिग्री धारक हैं. Cipla में शुरुआत उन्होंने ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजी ऑफिसर के तौर पर की थी, उसके बाद उन्हें COO और फिर MD और GCEO की जिम्मेदारी दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- गलत जगह इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं कंगाल! इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड्स में ऐसे बांटें अपना पैसा

अचिन गुप्ता बन सकते हैं नया चेहरा
सूत्रों के मुताबिक, Cipla में वोहरा की विदाई के बाद अचिन गुप्ता को नया MD और CEO नियुक्त किया जा सकता है. गुप्ता कंपनी के ग्लोबल COO के तौर पर फिलहाल पूरी दुनिया में Cipla के ऑपरेशन्स को संभाल रहे हैं. उन्हें दवा उद्योग का गहरा अनुभव है और वे संगठन की नई रणनीति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

फार्मा सेक्टर में बदलाव की लहर
यह बदलाव सिर्फ Cipla तक सीमित नहीं है. हाल ही में फार्मा दिग्गज सन फार्मास्यूटिकल्स में भी बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है. कंपनी के फाउंडर दिलीप संघवी ने मैनेजिंग डायरेक्टर पद छोड़ दिया और उनकी जगह किरण गणोरकर को नई जिम्मेदारी मिली. संघवी के बेटे आलोक संघवी को COO बनाया गया है, जबकि उनकी बेटी विदि संघवी घरेलू कंज्यूमर हेल्थकेयर सेगमेंट की कमान संभाल रही हैं.

निवेशकों की नजर
Cipla के इस लीडरशिप ट्रांजिशन को लेकर निवेशकों की पैनी नजर कंपनी के शेयरों पर टिकी हुई है. मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि अचिन गुप्ता की ताजपोशी Cipla की ग्रोथ स्टोरी को नई दिशा दे सकती है और निवेशकों में भरोसा बनाए रख सकती है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Cipla

Trending news

'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
;