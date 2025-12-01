Advertisement
महंगा हो जाएगा द‍िल्‍ली-मुंबई एयरपोर्ट से सफर! नए साल में 22 गुना तक बढ़ जाएगा यह चार्ज!

Delhi Mumbai Airport: द‍िल्‍ली मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना जल्‍द ही महंगा होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बारे में इंड‍िगो और एयर इंड‍िया की याच‍िका पर बुधवार को सुनवाई होनी है. इस बदलाव के बाद द‍िल्‍ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यूडीएफ चार्ज 22 गुना तक बढ़ जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:29 PM IST
UDF Charge at Delhi Mumbai Airport: अगर आप भी अक्‍सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, द‍िल्‍ली और मुंबई एयरपोर्ट से अब फ्लाइट लेना आपके ल‍िए महंगा हो जाएगा. दरअसल, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) में 22 गुना तक का इजाफा होने वाला है. यानी डोमेस्‍ट‍िक टिकट में 1000 रुपये और इंटरनेशनल रूट पर 5000-6000 रुपये तक का एक्‍स्‍ट्रा फेयर देना पड़ेगा. TDSAT के हाल‍िया फैसले के बाद एयरलाइंस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई हैं. बुधवार को इस मामले पर सुनवाई है, फैसला जो भी हो लेक‍िन इस बार आपकी जेब जरूर हल्की होने वाली है.

अभी द‍िल्‍ली में क‍िना है यूडीएफ?

मौजूदा समय में द‍िल्‍ली में 261 रुपये से सीधे 1261 रुपये और मुंबई में 175 रुपये से 3856 रुपये तक का यूडीएफ है. दिल्ली एयरपोर्ट पर डोमेस्‍ट‍िक रूट पर प्रत‍ि यात्री 261 से 129 रुपये और विदेशी यात्री 656 रुपये का UDF देते हैं. नए फॉर्मूले से घरेलू फ्लाइट में यह 1261 रुपये और विदेशी फ्लाइट में बढ़कर 6356 रुपये होना तय है. मुंबई में भी इंटरनेशनल पैसेंजर को 3856 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं. यानी एक फैमिली टिकट में अचानक 15-20 हजार रुपये का चार्ज बढ़ जाएगा.

50,000 करोड़ का बकाया, आपकी जेब से वसूली!
यात्र‍ियों को यूडीएफ (UDF) चार्ज बढ़ने का झटका साल 2009-2014 के उस पुराने मामले की वजह से लग रहा है जब दिल्ली-मुंबई एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियों (GMR और अडानी) को दिये गए थे. एयरपोर्ट संभालने वाली कंपन‍ियों का कहना था क‍ि शॉपिंग मॉल, होटल, पार्किंग जैसी नॉन-एयरो इनकम को भी टैरिफ कैलकुलेशन में जोड़ा जाए. पहले इस पर AERA और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, लेकिन 2023 में TDSAT ने पलटी मार दी और नॉन-एयरो ऐसेट जोड़ने के ल‍िए कहा. नतीजा यह रहा क‍ि 50,000 रुपये करोड़ रुपये का पुराना घाटा अब यात्रियों से वसूलने की तैयारी चल रही है.

एयरलाइंस vs एयरपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट में जंग
इंडिगो, एयर इंडिया, एयर फ्रांस जैसी बड़ी एयरलाइंस का कहना है 'यह एंटी-कंज्यूमर फैसला है!' सभी ने मि‍लकर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस अरविंद कुमार और नीलय विपिनचंद्र की बेंच बुधवार को इस पर सुनवाई करेगी. एयरलाइंस का कहना है क‍ि 50,000 करोड़ का पुराना लॉस आज के पैसेंजर क्यों भरें?

हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी, ग्रोथ पर ब्रेक!
एक्सपर्ट का कहना है इतनी महंगाई से मिडिल क्लास का हवाई सफर करना एक बार फ‍िर से सपना बन जाएगा. दिल्ली-मुंबई सबसे ब‍िजी एयरपोर्ट हैं. यद‍ि टिकट का दाम 10-15% महंगा हुआ तो पैसेंजर ग्रोथ रुक जाएगी. फेस्‍ट‍िवल की छुट्टियों के दौरान तो इसका और असर पड़ेगा. बुधवार का फैसला तय करेगा कि आने वाला साल हवाई जहाज में उड़ने वाला होगा या बस-ट्रेन में कटने वाला!

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

