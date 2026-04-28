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Hindi NewsबिजनेसBank Holiday in May 2026: 1,2,3...नहीं 12 दिन मई में बंद रहेंगे बैंक; ये रहा छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

Bank Holiday in May 2026: 1,2,3...नहीं 12 दिन मई में बंद रहेंगे बैंक; ये रहा छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक, मई महीने में कुल 31 दिनों में से करीब 12 दिन बैंकिंग सर्विस बंद रहेंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 03:38 PM IST
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Bank Holiday in May 2026: 1,2,3...नहीं 12 दिन मई में बंद रहेंगे बैंक; ये रहा छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

Bank Holiday in May 2026 :  अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और इसके बाद मई 2026 शुरू होगा. अगर आप बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक, मई महीने में कुल 31 दिनों में से करीब 12 दिन बैंकिंग सर्विस बंद रहेंगी. इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार और जयंती भी शामिल हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी बैंक कार्य पहले से ही निपटा लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

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1 मई को कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे

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मई की शुरुआत ही बैंक हॉलिडे के साथ होगी. 1 मई को मजदूर दिवस (लेबर डे) के साथ-साथ महाराष्ट्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा जैसे अवसरों के कारण देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, ये छुट्टी पूरे देश में एक समान नहीं होगी. कुछ राज्यों जैसे गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, सिक्किम, राजस्थान, नागालैंड और मेघालय में इस दिन बैंक खुले रह सकते हैं. इसके साथ ही कई जगहों पर सरकारी कार्यालय, स्कूल और पोस्ट ऑफिस भी बंद रहेंगे.

मई 2026 में इस दिन बंद रहेंगे बैंक 

  • 1 मई 2026 (शुक्रवार) – मजदूर दिवस / क्षेत्रीय त्योहार

  • 3 मई 2026 (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

  • 7 मई 2026 (गुरुवार) – बुद्ध पूर्णिमा

  • 9 मई 2026 (शनिवार) – दूसरा शनिवार

  • 10 मई 2026 (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

  • 17 मई 2026 (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

  • 23 मई 2026 (शनिवार) – चौथा शनिवार

  • 24 मई 2026 (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

  • 25 मई 2026 (सोमवार) – महाराणा प्रताप जयंती

  • 31 मई 2026 (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश 

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

बैंकिंग छुट्टियां हर राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने शहर या राज्य की छुट्टियों की सूची पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा. अगर आपको कैश जमा, चेक क्लियरिंग, ड्राफ्ट बनवाने या किसी अन्य ब्रांच से जुड़ा काम करना है, तो उसे छुट्टियों से पहले पूरा करने की कोशिश करें. इससे आखिरी समय की परेशानी और देरी से बचा जा सकता है.

 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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