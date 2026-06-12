Inflation in May: खाड़ी युद्ध की वजह से भारत में तेल और गैस की बढ़ी कीमतों का असर महंगाई के आंकड़ों पर दिखने लगा है. मई 2026 में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से शुक्रवार, 12 जून को आंकड़े जारी किए गए. इन आंकड़ों के मुताबित देश में मंहगाई बढ़ी है. खाद्य महंगाई डर मई 2026 में 4.78 फीसदी पर पहुंच गई है. बता दें कि खुदरा महंगाई दर 3.80 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था. ग्रामीण महंगाई दर 3.74 फीसदी से बढ़कर 4.25 फीसदी पर पहुंच गई है.
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स(CPI)-बेस्ड महंगाई दर मई 2026 में 3.93 फीसदी पर पहुंच गई है, जो कि अप्रैल 2026 में 3.48 फीसदी थी. MoSPI की ओर से साझा डेटा के मुताबिक भारत में खुदरा महंगाई दर पिछले महीने के 3.48 फीसदी से बढ़कर 3.93 फीसदी पर पहुंच गई है. इस साल रिटेल महंगाई दर के आंकड़े कुछ इस तरह से हैं.
जनवरी में 2.74%
फरवरी में 3.21%
मार्च में 3.4%
अप्रैल में 3.48%