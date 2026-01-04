Advertisement
टॉप-10 में इन 7 कंपनियों की वैल्यू में जबरदस्त इजाफा, जानिए शेयर बाजार में किस कंपनी का दबदबा बढ़ा?

टॉप-10 में इन 7 कंपनियों की वैल्यू में जबरदस्त इजाफा, जानिए शेयर बाजार में किस कंपनी का दबदबा बढ़ा?

टॉप 10 कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों की कीमतें सप्ताह के अंत में सबसे ज्यादा बढ़ीं. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इस हफ्ते सबसे ज्यादा बढ़ने वाली कंपनी रही.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:22 PM IST
टॉप-10 में इन 7 कंपनियों की वैल्यू में जबरदस्त इजाफा, जानिए शेयर बाजार में किस कंपनी का दबदबा बढ़ा?

MCap of Top 10 Companies :  पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी के चलते सबसे मूल्यवान 10 कंपनियों में से 7 के कुल मार्केट कैप में लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई. ये बढ़ोतरी बाजार की सकारात्मक लहर के कारण हुई. इस दौरान प्रमुख बेंचमार्क सूचकांकों में अच्छी-खासी बढ़त दर्ज की गई. इस सकारात्मक माहौल के चलते बीएसई सेंसेक्स ने हफ्ते भर में 720.56 अंक यानी 0.84 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, जो बाजार के सभी सेक्टरों में खरीदारी के रुझान को दर्शाती है.

भारतीय स्टेट बैंक का दबदबा

टॉप 10 कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों की कीमतें सप्ताह के अंत में सबसे ज्यादा बढ़ीं. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इस हफ्ते सबसे ज्यादा बढ़ने वाली कंपनी रही, जिसका मार्केट कैप 30,414.89 करोड़ रुपए बढ़कर 9,22,461.77 करोड़ रुपए हो गया है.

ये भी पढ़ें : कितना मिलेगा लेट एरियर? 8वें वेतन आयोग का पूरा कैलकुलेशन यहां समझें

 

लार्सन एंड टुर्बो का मार्केट कैप भी बढ़ा

लार्सन एंड टुर्बो का मार्केट कैप 16,204.34 करोड़ रुपए बढ़कर 5,72,640.56 करोड़ रुपए हो गया, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की मार्केट वैल्यू 14,626.21 करोड़ रुपए बढ़कर 5,51,637.04 करोड़ रुपए हो गई. एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 13,538.43 करोड़ रुपए बढ़ा और यह 15,40,303.87 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप में 3,103.99 करोड़ की बढ़त आई और इसकी कुल वैल्यू 9,68,773.14 करोड़ रुपए हो गई. भारती एयरटेल का मार्केट कैप 570.21 करोड़ बढ़कर 12,01,262.53 करोड़ रुपए हो गया.

इन कंपनियों को हुआ नुकसान

दूसरी ओर, बाजार में व्यापक मजबूती के बावजूद कुछ कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट आई. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की मार्केट वैल्यू 10,745.72 करोड़ रुपए घटकर 11,75,914.62 करोड़ रुपए हो गई. इंफोसिस का मार्केट कैप 6,183.25 करोड़ घटकर 6,81,635.59 करोड़ रुपए हो गया. बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 5,693.58 करोड़ रुपए कम होकर 6,16,430.43 करोड़ रुपए हो गया.

मार्केट एक्सपर्ट ने क्या कहा?

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, निफ्टी के लिए ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 26,400, 26,500 और 26,600 है, जबकि नीचे की ओर सपोर्ट लेवल 26,200 और 26,100 पर है. एक्सपर्ट ने कहा कि बैंक निफ्टी हफ्ते के अंत में 60,150.95 अंक पर बंद हुआ और इसने नया रिकॉर्ड भी बनाया. अगर बाजार में बिकवाली बढ़ती है और यह 59,900 के नीचे चला जाता है, तो यह 59,700 से 59,500 तक गिर सकता है. वहीं, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लेवल 60,300, 60,500 और 60,700 है। एक्सपर्ट के अनुसार, साप्ताहिक आरएसआई 69.31 पर है और लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखा रहा है.

-IANS

About the Author
author img
Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

