MCX पर ट्रेडिंग चार घंटे से ज्‍यादा समय के लिए रुकी, तकनीकी खराबी से हुई समस्‍या

MCX Issue: एमसीएक्स (MCX) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सिस्टम में प्रॉब्‍लम का पता चलने के बाद, ट्रेडिंग तय समय सुबह 9.30 बजे से शुरू नहीं हो पाई. एक्सचेंज ने अपना कामकाज डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट पर ट्रांसफर कर दिया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:40 PM IST
MCX Technical Glitch: मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग मंगलवार को चार घंटे से भी ज्‍यादा समय के लिए तकनीकी खराबी के चलते रुक गई. यह कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान रहा. एमसीएक्स (MCX) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सिस्टम में प्रॉब्‍लम का पता चलने के बाद, ट्रेडिंग तय समय सुबह 9.30 बजे से शुरू नहीं हो पाई. बाद में एक्सचेंज ने अपना कामकाज डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट पर ट्रांसफर कर दिया, जहां दोपहर 1.25 बजे ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई.

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सामान्‍य हुआ कामकाज

एमसीएक्स (MCX) ने बयान में कहा कि सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कामकाज अब सामान्य हो गया है. इस प्रॉब्‍लम की जांच प्र‍ियोर‍िटी के आधार पर शुरू कर दी गई. हम कारण का पता लगाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जांच के निष्कर्षों और की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी समय-समय पर साझा की जाएगी. एक्सचेंज ने व्यवधान पर खेद व्यक्त किया और बाजार सहभागियों को उनके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद दिया.

बड़ी तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा
यह 2025 में दूसरी बार है जब देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज को बड़ी तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा है, जिससे इसके ट्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. वहीं, भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84,628.16 और निफ्टी 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,936.20 पर था.

निफ्टी स्मॉलकैप में भी मिलाजुला कारोबार रहा
निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप में भी मिलाजुला कारोबार हुआ. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 14 अंक की मामूली गिरावट के साथ 59,765.35 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4 अंक की मामूली तेजी के साथ 18,407.60 पर बंद हुआ. सेंसेक्‍स पैक में टाटा स्टील, एलएंडटी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इटरनल (Zomoto) और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एमएंडएम, पावर ग्रिड, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

MCX

